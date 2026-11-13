Из-за седины больше не "парюсь" - нашла технику окрашивания, которая держится до года без коррекции: парикмахеры остались без работы

Постоянное закрашивание волос может довести до ручки, ведь стоит им отрасти на сантиметр, как вдоль пробора возникает красноречивая белая полоска.

Монохромная окраска лишает прическу объема и густоты – к тому же из-за такого пигмента контраст между сединой и окрашенными волосами только усиливается.

Элегантное решение проблемы

Сегодня популярностью пользуется метод «шитья седины», когда между седыми и окрашенными прядями создаются незаметные переходы. Мастер выделяет мини-прядки волос и осветляет или тонирует их в холодные/нейтральные оттенки, тон которых совпадает с сединой.

Результат – растворение седины в остальных прядях: теперь она напоминает солнечные блики, и ее не нужно судорожно прятать под толстым слоем краски. Следующий визит к мастеру – только через 6-12 месяцев.

Уход за волосами

Каждые 2 недели необходимо наносить на волосы оттеночные бальзамы, которые сохраняют лоск осветленных прядей. Также полезно регулярно наносить на волосы питательные маски и несмываемый термозащитный крем.

Не забывайте и про базовые правила мытья головы: используйте только теплую воду, а ополаскивайте – прохладной, делайте мягкие массажные движения и намыливайте шампунь два раза подряд.