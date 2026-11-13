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Из-за седины больше не "парюсь" - нашла технику окрашивания, которая держится до года без коррекции: парикмахеры остались без работы

Опубликовано: 13 ноября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Из-за седины больше не "парюсь" - нашла технику окрашивания, которая держится до года без коррекции: парикмахеры остались без работы
Из-за седины больше не "парюсь" - нашла технику окрашивания, которая держится до года без коррекции: парикмахеры остались без работы
Городовой ру
Постоянное закрашивание волос может довести до ручки, ведь стоит им отрасти на сантиметр, как вдоль пробора возникает красноречивая белая полоска.

Монохромная окраска лишает прическу объема и густоты – к тому же из-за такого пигмента контраст между сединой и окрашенными волосами только усиливается.

Элегантное решение проблемы

Сегодня популярностью пользуется метод «шитья седины», когда между седыми и окрашенными прядями создаются незаметные переходы. Мастер выделяет мини-прядки волос и осветляет или тонирует их в холодные/нейтральные оттенки, тон которых совпадает с сединой.

Результат – растворение седины в остальных прядях: теперь она напоминает солнечные блики, и ее не нужно судорожно прятать под толстым слоем краски. Следующий визит к мастеру – только через 6-12 месяцев.

Уход за волосами

Каждые 2 недели необходимо наносить на волосы оттеночные бальзамы, которые сохраняют лоск осветленных прядей. Также полезно регулярно наносить на волосы питательные маски и несмываемый термозащитный крем.

Не забывайте и про базовые правила мытья головы: используйте только теплую воду, а ополаскивайте – прохладной, делайте мягкие массажные движения и намыливайте шампунь два раза подряд.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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