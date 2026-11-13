Беру тесто и повидло – пеку постные пирожки на скорую руку: радуется вся семья

Рецепт пирожков с повидлом

Дрожжевые пирожки с повидлом станут отличным дополнением к чаепитию. Насыщенный фруктовый вкус в сочетании с легким постным тестом на воде обеспечит высокое качество готового изделия.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 420 г;

теплая вода (35–40°C) — 320 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сухие дрожжи — 1 ст. л.;

повидло (яблочное, сливовое, абрикосовое) — 250–300 г.

Технология приготовления:

В миске подходящего объема соедините теплую воду, сахар и дрожжи. Выдержите смесь 5–10 минут до появления пены, свидетельствующей об активации дрожжей.

Подготовьте сухую смесь: просейте муку и добавьте соль. Постепенно введите дрожжевой раствор, перемешивая массу до загустения. Добавьте растительное масло и приступайте к ручному замесу теста, который необходимо осуществлять в течение 10 минут.

По достижении готовности теста сформируйте из него ровный шар. Смажьте поверхность растительным маслом во избежание пересыхания, накройте емкость пищевой пленкой или чистым полотенцем и поместите в теплое место до увеличения объема в два раза.

Далее переходите к формовке изделий. Для предотвращения прилипания обильно смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом. Разделите подошедшее тесто на 16–18 равных частей и аккуратно разомните каждую в тонкую лепешку.

В центр выложите чайную ложку повидла (при необходимости добавьте щепотку крахмала для загущения). Тщательно соедините края, защипните шов и придайте заготовке овальную форму, разместив ее швом вниз.

В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла до умеренной температуры. Важно, чтобы изделия были погружены в масло не менее чем наполовину.

Обжаривайте пирожки на среднем огне в течение 2–3 минут с каждой стороны до приобретения золотистого оттенка. Готовую продукцию следует выкладывать швом вниз для сохранения формы.

По завершении жарки удалите излишки масла, выложив изделия на бумажное полотенце.

Фото сгенерировано ИИ

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