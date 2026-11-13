Варю свеклу за 7 минут — 1 ст. л на 1 л воды в кастрюлю: мягкая, сладкая, не "водянистая" — не теряет цвет и пользу

Свекла — овощ, который легко переварить: внутри остается сырой, снаружи становится водянистой. Чтобы корнеплод приготовился равномерно и сохранил цвет, важно не только время, но и способ.

Несколько простых приемов помогут сварить свеклу быстро и без потерь.

Сварите в кастрюле

Залейте промытую свеклу холодной водой на палец выше корнеплода. Не солите. Добавьте столовую ложку уксуса или лимонного сока на литр воды — это сохранит цвет. После закипания варите на медленном огне полчаса. Сильный огонь сделает овощ жестким внутри и переваренным снаружи. Затем слейте горячую воду и залейте холодной, можно добавить кубики льда. Так свекла дойдет до готовности, а витаминов сохранится больше. Второй вариант: добавьте в кипящую воду две столовые ложки растительного масла, варите под крышкой полчаса, затем охладите под струей холодной воды десять минут.

Приготовьте в микроволновке

Положите вымытую свеклу в посуду для микроволновки, налейте немного воды и готовьте под крышкой на максимальной мощности около 12 минут. Не открывая дверцу, дайте постоять 15 минут. Второй способ: сделайте несколько отверстий в пакете с зип-застежкой, положите туда чистую свеклу и готовьте на высокой мощности примерно 7 минут. Затем дайте постоять 15 минут, не открывая дверцу, и опустите пакет в холодную воду — это смягчит овощ и облегчит очистку.

Запеките или приготовьте на пару

Для запекания смажьте вымытую и обсушенную свеклу маслом, заверните в фольгу и готовьте при 180–190 градусах около 30 минут. В мультиварке используйте режим «Варка на пару»: положите овощ на решетку, налейте воду на дно и готовьте 40–60 минут в зависимости от сорта.

Полезный совет

Не чистите свеклу перед приготовлением и не отрезайте хвостик — потеряете вкус, сочность и цвет. Обязательно погружайте корнеплод в холодную воду, а не в кипяток: от кипятка свекла станет водянистой. Одна хозяйка отметила, что после запекания в фольге свекла получается слаще, чем после варки, и не теряет сок. Другая рассказала, что варит свеклу в кожуре с добавлением уксуса, и цвет остается ярким даже в салате.

Вывод

Быстрее всего свекла готовится в микроволновке, а самый насыщенный вкус дает запекание. В любом случае не спешите с сильным огнем и не очищайте корнеплод заранее. Соблюдайте эти правила, и свекла останется яркой, мягкой и полезной.