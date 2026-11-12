Старт продаж нового Урала — стоимость и сравнение с прежними моделями

Подробная информация о Ural Neo 500

В США начались продажи Ural Neo 500, под названием которого скрывается китайский мотоцикл Yingang SUV500, имеющий 450-кубовый двигатель. Появится ли эта модель в России?

Хронология событий

В 2024 году для спасения компании от краха после закрытия доступа к иностранным комплектующим и разрыва цепочек логистики, российскому бренду Ural пришлось пересмотреть стратегию. Информация о Ural Neo 500 появилась летом 2025 года. Ожидалось, что коллаборация с Китаем поможет пережить непростые времена.

Производство в Казахстане было приостановлено в 2022 году, при этом головное предприятие, находящееся в Ирбите, продолжило работу с некоторыми ограничениями. Новые байки стали производиться в городе Чунцин в январе 2026 года. Первая партия мотоциклов была направлена в Японию.

Уже в феврале 2026 года компания заявила, что модель прошла доработку. Это было необходимо для выхода на американский рынок. На данный момент ирбитские инженеры пересмотрели практически 80% элементов. Вилка и рама были усилены, электрика, тормоза и сцепление подверглись полной замене. На руле появился гидравлический демпфер.

На коляске нет привода, но она получила внешний вид как на советских Уралах. У многих это вызывает ностальгию.

Стоимость

На данный момент сложно сказать, понравится ли эта модель американцам. Она может привлечь иностранцев уменьшенным весом (сократился на 22 кг), приятной стоимостью - от 13 999 до 16 839 долларов. На данный момент Ural Neo 500 нельзя купить на территории России, но на сайте можно увидеть отметку “скоро в продаже”, сообщает "За рулем".

Фото: Сгенерировано ИИ

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