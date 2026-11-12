«Смольный» так и не появится: какие станции метро Петербурга остались на бумаге

В Петербурге немало станций, так и не появившихся на схеме подземки. Одни проекты свернули из‑за войны и нехватки денег, другие — из‑за сложной геологии или охранных зон.
Яркий пример — «Смольный»: её исключили из проекта коричневой линии из‑за ограничений исторической застройки и отсутствия площадок для вестибюлей.
Что происходит с коричневой линией
После корректировки на участке 6,86 км остаются четыре станции: «Лиговский проспект‑2», «Знаменская», «Суворовская‑1» и «Полюстровский проспект‑1».
Ориентировочные сроки: до «Лиговского» — 2030 год, до «Суворовской‑1» — 2036‑й, до «Полюстровского» — 2040‑й. При этом район Лиговского проспекта затронут сразу двумя крупными проектами — метро и ВСМ Петербург — Москва.
Другие «призраки» подземки
- «Брестская» — от станции отказались из‑за изменившейся геологии у «Петергофского шоссе»; вместо неё скорректируют выходы «Улицы Доблести».
- «Комендантский проспект‑2» — проект хордовой линии не реализовали из‑за смены приоритетов; сохранился лишь конструктивный задел на действующей станции.
- «Сад 9‑го января» — строительство начали в 1941‑м, но остановили из‑за войны; сегодня это один из самых длинных перегонов на линии.
- «Народная» — работы заморозили в 1997‑м из‑за нехватки средств; проект вернулся как «Кудрово» с ориентировочным сроком 2035 года.
Почему станции исчезают
- Ограничения среды — охранные зоны, геология, отсутствие места под вестибюли.
- Финансы и приоритеты — бюджет перераспределяют на более востребованные участки.
- Стратегия города — планы корректируют под реальные транспортные потоки.
Нереализованные проекты нередко оставляют следы: тоннели, заделы, длинные перегоны. Иногда такие наработки позже используют — как в случае с «Народной», ставшей «Кудрово».
История петербургского метро — это не только построенные станции, но и постоянные компромиссы между амбициями и реальностью, передает источник.
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