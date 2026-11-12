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«Смольный» так и не появится: какие станции метро Петербурга остались на бумаге

Опубликовано: 12 ноября 2026 20:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Смольный» так и не появится: какие станции метро Петербурга остались на бумаге
фото Global Look Press
Почему планы метро меняются

В Петербурге немало станций, так и не появившихся на схеме подземки. Одни проекты свернули из‑за войны и нехватки денег, другие — из‑за сложной геологии или охранных зон.

Яркий пример — «Смольный»: её исключили из проекта коричневой линии из‑за ограничений исторической застройки и отсутствия площадок для вестибюлей.

Что происходит с коричневой линией

После корректировки на участке 6,86 км остаются четыре станции: «Лиговский проспект‑2», «Знаменская», «Суворовская‑1» и «Полюстровский проспект‑1».

Ориентировочные сроки: до «Лиговского» — 2030 год, до «Суворовской‑1» — 2036‑й, до «Полюстровского» — 2040‑й. При этом район Лиговского проспекта затронут сразу двумя крупными проектами — метро и ВСМ Петербург — Москва.

Другие «призраки» подземки

  • «Брестская» — от станции отказались из‑за изменившейся геологии у «Петергофского шоссе»; вместо неё скорректируют выходы «Улицы Доблести».
  • «Комендантский проспект‑2» — проект хордовой линии не реализовали из‑за смены приоритетов; сохранился лишь конструктивный задел на действующей станции.
  • «Сад 9‑го января» — строительство начали в 1941‑м, но остановили из‑за войны; сегодня это один из самых длинных перегонов на линии.
  • «Народная» — работы заморозили в 1997‑м из‑за нехватки средств; проект вернулся как «Кудрово» с ориентировочным сроком 2035 года.

Почему станции исчезают

  • Ограничения среды — охранные зоны, геология, отсутствие места под вестибюли.
  • Финансы и приоритеты — бюджет перераспределяют на более востребованные участки.
  • Стратегия города — планы корректируют под реальные транспортные потоки.

Нереализованные проекты нередко оставляют следы: тоннели, заделы, длинные перегоны. Иногда такие наработки позже используют — как в случае с «Народной», ставшей «Кудрово».

История петербургского метро — это не только построенные станции, но и постоянные компромиссы между амбициями и реальностью, передает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему туристам не хватает поводов приезжать в Петербург.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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