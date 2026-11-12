Ели-гиганты до 8 метров и светящиеся снежинки: Шушары украсят к Новому году за 1,9 млн рублей

Что появится во дворах

В посёлке Шушары готовятся к зимним праздникам: администрация объявила закупку украшений для внутриквартальных территорий. На оформление выделен почти 2 миллиона рублей, а все конструкции должны не только радовать глаз, но и выдерживать суровые морозы.

Что закупили и в какие сроки

На 1,9 млн рублей планируют приобрести две искусственные ели высотой 6–8 метров и три объёмные световые фигуры в виде снежинок. Деревья укомплектуют шарами и гирляндами с мерцающим эффектом — так дворы будут выглядеть по‑праздничному даже в короткий световой день.

Главное требование — устойчивость к холоду: иллюминация должна исправно работать при температуре до −40 градусов.

Требования к надёжности и монтажу

Морозостойкость — не формальность: в условиях петербургской зимы декор обязан сохранять яркость и целостность. Подрядчик отвечает не только за поставку, но и за монтаж: все объекты должны быть установлены до 14 декабря. Такой срок даёт возможность проверить работу гирлянд и устойчивость конструкций до начала массовых гуляний.

Как праздники отразятся на жизни двора

Установка крупных объектов временно может менять привычные маршруты по двору, а монтажная техника — ограничивать проезд. Поэтому важно учитывать возможные неудобства и заранее продумывать, где парковаться в эти дни.

Скоро дворы Шушар станут уютнее: немного терпения на этапе монтажа — и праздничное настроение будет радовать всех до конца января.

Ранее «Городовой» рассказывал, власти города начнут безвозмездно выделять участки под мусорные заводы.