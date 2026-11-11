Петербургские власти начнут безвозмездно выделять участки под мусорные заводы

Как это будет работать и что это значит для города

Петербург делает ставку на быструю перестройку системы обращения с отходами: депутаты ЗакСа приняли закон, который упрощает инвесторам доступ к городским участкам.

Теперь землю под мусороперерабатывающие комплексы можно получить в обход долгих аукционов — но не всем подряд, а только при соблюдении чётких правил.

Что меняет новый закон

Объекты утилизации и переработки отходов официально включили в перечень коммунально‑бытовых объектов, которым разрешено получать землю без проведения торгов.

Это решение направлено на то, чтобы ускорить появление современных мусороперерабатывающих комплексов и снизить нагрузку на полигоны.

При этом упрощённая схема не означает «выдали и забыли»: каждый будущий завод обязан попасть в территориальную схему обращения с отходами, которую утверждает комитет по природопользованию.

Какие цели ставит город

Закон — часть масштабной экологической стратегии Петербурга до 2036 года. Главная задача — выйти на 100‑процентную обработку твёрдых коммунальных отходов уже к 2027 году. За счёт новых заводов долю захоронения мусора на полигонах хотят сократить с нынешних 76,3 % до 48,1 % к 2036 году.

Почему убирают торги

В ЗакСе поясняют: строительство мусороперерабатывающих заводов — это крупные инвестиции, а основные игроки здесь — малый и средний бизнес. Длительные аукционы и бюрократические процедуры становятся для них серьёзным барьером. Упрощение доступа к земле должно помочь быстрее привлекать проекты и закрывать проблему свалок.

Такой подход должен ускорить развитие отрасли, но прозрачность и контроль по‑прежнему остаются ключевыми — именно от них зависит, насколько быстро город сможет сократить объёмы захоронения отходов.

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