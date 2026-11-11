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В Петербурге составили список профессий с зарплатой от 150 тысяч рублей

Опубликовано: 11 ноября 2026 13:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге составили список профессий с зарплатой от 150 тысяч рублей
фото Global Look Press
Какие вакансии попали в число самых доходных

Рынок труда в крупных городах России продолжает держать планку: в ноябре работодатели выставили немало привлекательных предложений. Санкт‑Петербург не отстаёт — здесь солидные суммы обещают не только управленцам, но и специалистам с узкой экспертизой.

Какие профессии лидируют в Петербурге

По данным онлайн-сервиса, в Северной столице свыше 150 тысяч рублей в месяц готовы платить инженерам и квалифицированным рабочим.

В числе высокооплачиваемых — и позиции врачей: спрос на опытных специалистов остаётся стабильно высоким. Отдельно стоит отметить вакансию главного бухгалтера: она вошла в топ лучших зарплатных предложений месяца.

Ситуация в других мегаполисах

В остальных крупных городах страны в топе — руководители отделов продаж и IT‑проектов, главные врачи и профи энергетической отрасли. Здесь тоже заметен тренд на высокие ставки для управленцев и редких специалистов: компании готовы конкурировать за кадры.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Ленинградской области утвердили прожиточный минимум на 2027 год.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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