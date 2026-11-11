В Петербурге составили список профессий с зарплатой от 150 тысяч рублей

Какие вакансии попали в число самых доходных

Рынок труда в крупных городах России продолжает держать планку: в ноябре работодатели выставили немало привлекательных предложений. Санкт‑Петербург не отстаёт — здесь солидные суммы обещают не только управленцам, но и специалистам с узкой экспертизой.

Какие профессии лидируют в Петербурге

По данным онлайн-сервиса, в Северной столице свыше 150 тысяч рублей в месяц готовы платить инженерам и квалифицированным рабочим.

В числе высокооплачиваемых — и позиции врачей: спрос на опытных специалистов остаётся стабильно высоким. Отдельно стоит отметить вакансию главного бухгалтера: она вошла в топ лучших зарплатных предложений месяца.

Ситуация в других мегаполисах

В остальных крупных городах страны в топе — руководители отделов продаж и IT‑проектов, главные врачи и профи энергетической отрасли. Здесь тоже заметен тренд на высокие ставки для управленцев и редких специалистов: компании готовы конкурировать за кадры.

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