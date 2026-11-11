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2 таблетки под куст — и под спатифиллум: станет красавцем на глазах — будет цвести зимой пышной шапкой

Опубликовано: 11 ноября 2026 14:07
 Проверено редакцией
2 таблетки под куст — и под спатифиллум: станет красавцем на глазах — будет цвести зимой пышной шапкой
2 таблетки под куст — и под спатифиллум: станет красавцем на глазах — будет цвести зимой пышной шапкой
Городовой ру
Правильная подкормка для спатифиллума

Спатифиллум, известный также как «женское счастье», является популярным декоративным растением с выразительной листвой и характерными соцветиями. В зимний период культура подвергается стрессу из-за дефицита освещения, тепла и уровня влажности воздуха.

Несмотря на внешние факторы, растение сохраняет способность к круглогодичному цветению. Для минимизации негативного влияния среды и поддержания процесса формирования бутонов рекомендуется проводить регулярную подкормку.

Эффективным и бюджетным решением для стимуляции роста являются аптечные средства, в частности мумие, содержащее комплекс необходимых микроэлементов. Необходимо растворить по одной таблетке мумие и янтарной кислоты в 100 мл теплой воды, после чего довести общий объем раствора до 1 литра водой комнатной температуры.

Янтарная кислота способствует пролонгации действия удобрений и оптимизации процесса усвоения микроэлементов корневой системой.

Рекомендуется осуществлять полив спатифиллума раствором с периодичностью один раз в две недели. Это обеспечит ускоренную вегетацию, устранит хлороз листьев и будет способствовать регулярному активному цветению.

Фото сгенерировано ИИ

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Спатифиллум воспрянет и будет выпускать бутоны белых парусов каждые 3 месяца — этот метод заставит цвести даже «спящую красавицу».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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