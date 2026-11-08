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Герани понравится: проведите подкормку из 3-х компонентов — бутонов будет как звезд на небе

Опубликовано: 8 ноября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Герани понравится: проведите подкормку из 3-х компонентов — бутонов будет как звезд на небе
Герани понравится: проведите подкормку из 3-х компонентов — бутонов будет как звезд на небе
Городовой ру
Эффективная подкормка герани

Герань по праву занимает ведущие позиции среди наиболее популярных комнатных растений благодаря широкой палитре окрасок, специфическому аромату и неприхотливости в уходе.

Тем не менее, для обеспечения обильного цветения растение нуждается в дополнительной стимуляции. Агроном Ксения Давыдова рекомендует использовать высокоэффективный состав для подкормки, состоящий из трех доступных компонентов.

Для приготовления раствора необходимо измельчить несколько лавровых листьев, залить их литром кипятка, после чего добавить по одной столовой ложке меда и кефира. Полученную смесь следует использовать для полива с последующим рыхлением почвы. Дополнительное опрыскивание эти составом способствует образованию цветоносов и повышает устойчивость растения к заболеваниям.

Рекомендуемая периодичность внесения подкормки составляет один раз в месяц.

Фото сгенерировано ИИ

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Декабристу терапию холодом не устраиваю — кладу ему «в ноги» 1 таблетку — цветёт как ненормальный 2 раза в год.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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