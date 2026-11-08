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1 прокладка в стиралку – и резинка больше не цветет плесенью: ни вони, ни черного налета

Опубликовано: 8 ноября 2026 10:22
 Проверено редакцией
1 прокладка в стиралку – и резинка больше не цветет плесенью: ни вони, ни черного налета
1 прокладка в стиралку – и резинка больше не цветет плесенью: ни вони, ни черного налета
Городовой ру
Стиральная машина может блестеть снаружи, а в складке резиновой манжеты будет стоять вода. 

Там же копятся ворс и грязь. Через какое-то время появляется запах и темные пятна. Само это место почти не сохнет, и приоткрытая дверца тут мало помогает. Есть простой способ убрать влагу и не дать сырости закрепиться.

Что понадобится

Обычная гигиеническая прокладка без ароматизаторов. Она работает как маленькая впитывающая подушечка. Ее не приклеивают и не оставляют на дни. Прокладка нужна, чтобы собрать воду из самой глубокой складки манжеты. Это быстрее, чем ждать, пока все высохнет само. И это не замена стирке, а последний шаг после нее.

Как это сделать

Сначала проведите сухой салфеткой по нижней части манжеты и найдите самое мокрое место. Потом вложите туда прокладку впитывающей стороной к резине, приклеивать не нужно. Оставьте на двадцать-тридцать минут. Перед следующей стиркой обязательно достаньте ее. Мокрый материал может порваться и уйти в слив.

Полезный совет

Загляните в сливные отверстия на манжете. Если они забиты ворсом или волосами, вода снова будет собираться. После уборки оставляйте люк приоткрытым. И не полагайтесь только на проветривание: влагу надо убирать из труднодоступных мест.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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