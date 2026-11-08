Что готовит зима — морозы, снегопады или оттепели: синоптик Позднякова дала предварительный прогноз

Как подстроиться под мягкий сезон

Зима всё чаще удивляет непривычным теплом, и этот сезон, похоже, не станет исключением. По данным Гидрометцентра, в центральных широтах весь зимний период может пройти с положительной температурной аномалией.

Синоптик Татьяна Позднякова объясняет такую погоду глобальной климатической тенденцией — накоплением и перераспределением тепла в атмосфере.

Что прогнозируют эксперты

По словам Татьяны Поздняковой, тёплая погода в центральных широтах — часть общей картины: тепло активно поступает в атмосферу и растекается по планете.

При этом на юге и в центре потепление проявляется не так ярко, как на севере, но всё равно заметно меняет привычный температурный фон, сообщает источник.

Гидрометцентр подтверждает: аномалия ожидается во все зимние месяцы, так что рассчитывать на крепкие морозы, скорее всего, не стоит.

Как учесть прогноз в повседневных делах: короткий список советов

не спешите доставать самые тяжёлые зимние вещи — в тёплую зиму они могут почти не пригодиться;

при подготовке дачи или гаража ориентируйтесь на перепады температур, а не на стабильные холода;

если утепляете вольеры или будки, делайте акцент на защите от ветра и сырости, а не только на сохранении тепла;

следите за прогнозом в моменте: оттепели могут сменяться резкими похолоданиями, и лучше быть к этому готовым;

скорректируйте планы на зимние активности: тёплая погода отлично подходит для долгих прогулок, но не всегда — для катания на лыжах или коньках.

Практический совет: не подстраивайтесь под «классическую» зиму

Мягкий сезон — не повод полностью отказываться от зимней подготовки, но стоит сместить фокус: вместо борьбы с экстремальным холодом лучше продумать защиту от влажности и ветра, а также держать под рукой варианты одежды на разные сценарии. Так вы встретите зиму без сюрпризов и будете чувствовать себя комфортно при любой погоде.

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