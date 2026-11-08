Осетинский пирог, который выпекается 10 минут: готовлю сама и подруг научила

Попробуете раз и больше не сможете забыть этот вкус.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- картофель – 300 г;
- мука – 250 г;
- сыр – 200 г;
- сода – 1 ч. л.;
- кефир – 200 мл;
- растительное масло – 40 мл;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л;
- черный молотый перец.
Для обмазывания пирога перед запеканием потребуется желток и немного молока.
Способ приготовления
В слегка подсоленной воде отварите картофель. Пока он готовится, замесите тесто: перемешайте муку с содой, добавьте в отдельную емкость кефир и растительное масло, соль и сахар. Затем начинайте добавлять к жидким ингредиентам муку с содой и замесите тесто.
Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к картофелю – предварительно его разомните. Поперчите и все хорошо перемешайте.
Тесто обваляйте в муке и сделайте из него плоский круг, а на середину положите начинку. Защипите тесто, переверните и разомните руками так, чтобы картофельная начинка оказалась в плоском «мешочке». Положите пирог на противень, размешайте желток с молоком и смажьте этим поверхность теста. В середине пирога сделайте надрез.
Выпекайте пирог 10 минут в предварительно разогретой до 220 °C духовке.