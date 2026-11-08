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Осетинский пирог, который выпекается 10 минут: готовлю сама и подруг научила

Опубликовано: 8 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Осетинский пирог, который выпекается 10 минут: готовлю сама и подруг научила
Осетинский пирог, который выпекается 10 минут: готовлю сама и подруг научила
Городовой ру
Картофджин – вкусный и сытный осетинский пирог с отварным картофелем и сыром, который выпекается в духовке за 10 минут. 

Попробуете раз и больше не сможете забыть этот вкус.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • картофель – 300 г;
  • мука – 250 г;
  • сыр – 200 г;
  • сода – 1 ч. л.;
  • кефир – 200 мл;
  • растительное масло – 40 мл;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л;
  • черный молотый перец.

Для обмазывания пирога перед запеканием потребуется желток и немного молока.

Способ приготовления

В слегка подсоленной воде отварите картофель. Пока он готовится, замесите тесто: перемешайте муку с содой, добавьте в отдельную емкость кефир и растительное масло, соль и сахар. Затем начинайте добавлять к жидким ингредиентам муку с содой и замесите тесто.

Натрите сыр на крупной терке и добавьте его к картофелю – предварительно его разомните. Поперчите и все хорошо перемешайте.

Тесто обваляйте в муке и сделайте из него плоский круг, а на середину положите начинку. Защипите тесто, переверните и разомните руками так, чтобы картофельная начинка оказалась в плоском «мешочке». Положите пирог на противень, размешайте желток с молоком и смажьте этим поверхность теста. В середине пирога сделайте надрез.

Выпекайте пирог 10 минут в предварительно разогретой до 220 °C духовке.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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