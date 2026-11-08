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Про оливье и «шубу» забываю: готовлю голландский салат с курицей, киви и фетой — свежо и ярко

Опубликовано: 8 ноября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Про оливье и «шубу» забываю: готовлю голландский салат с курицей, киви и фетой — свежо и ярко
Про оливье и «шубу» забываю: готовлю голландский салат с курицей, киви и фетой — свежо и ярко
Городовой ру
Когда привычные оливье и «шуба» приедаются, хочется нового вкуса. Попробуйте слоеный салат с отсылкой к кухне Нидерландов.

Птица, сочный айсберг, киви, яблоко и соленый сыр с соусом на горчице дают яркую палитру. Приготовить салат можно буквально за считаные минуты, но при этом смотрится очень празднично.

Ингредиенты

На 4 порции возьмите 250 граммов куриного филе, 100 граммов бекона, 3 киви, 1 зеленое яблоко, небольшую красную луковицу, 150 граммов феты и кочан айсберга.

Для соуса понадобится 1 ст. ложка горчицы, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 зубчик чеснока, оливковое масло, соль и перец.

Как приготовить

Нарежьте птицу полосками и пожарьте на огне до золотистого оттенка. Бекон прогрейте без масла и разломайте на небольшие кусочки. Киви и яблоко покрошите кубиками, лук измельчите, фету разомните вилкой.

Соус соедините венчиком. Выложите на блюдо рядами нарезанный айсберг, птицу, яблоко, киви, лук и сыр. Посыпьте беконом и полейте соусом прямо перед подачей.

Полезный совет

Чтобы слои не расползлись, отожмите лук от влаги. Не соединяйте компоненты заранее, лучше добавить в салат соус перед самой подачей на стол. А для более яркого вкуса введите в соус щепотку сахара, чтобы уравновесить кислоту лимона.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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