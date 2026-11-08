Про оливье и «шубу» забываю: готовлю голландский салат с курицей, киви и фетой — свежо и ярко

Птица, сочный айсберг, киви, яблоко и соленый сыр с соусом на горчице дают яркую палитру. Приготовить салат можно буквально за считаные минуты, но при этом смотрится очень празднично.
Ингредиенты
На 4 порции возьмите 250 граммов куриного филе, 100 граммов бекона, 3 киви, 1 зеленое яблоко, небольшую красную луковицу, 150 граммов феты и кочан айсберга.
Для соуса понадобится 1 ст. ложка горчицы, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 зубчик чеснока, оливковое масло, соль и перец.
Как приготовить
Нарежьте птицу полосками и пожарьте на огне до золотистого оттенка. Бекон прогрейте без масла и разломайте на небольшие кусочки. Киви и яблоко покрошите кубиками, лук измельчите, фету разомните вилкой.
Соус соедините венчиком. Выложите на блюдо рядами нарезанный айсберг, птицу, яблоко, киви, лук и сыр. Посыпьте беконом и полейте соусом прямо перед подачей.
Полезный совет
Чтобы слои не расползлись, отожмите лук от влаги. Не соединяйте компоненты заранее, лучше добавить в салат соус перед самой подачей на стол. А для более яркого вкуса введите в соус щепотку сахара, чтобы уравновесить кислоту лимона.
Фото: Сгенерировано ИИ