Не орхидея и не герань: этот цветок превратит подоконник в цветущий сад — пышные бутоны будут радовать всю зиму

Комнатное растение, которое пышно цветет именно зимой

Кажется, что показать цветение в зимнее время может только декабрист или герань. Но есть и другое растение, которое отлично чувствует себя на подоконнике. Речь идет о бегонии Элатиор - “зимнем” сорте, способном радовать цветами, когда за окном холодно. Куст является весьма компактным, но это не мешает бегонии пышно цвести.

Основные правила ухода

Бегония не терпит перелива, поэтому поливать ее следует только при подсыхании верхнего слоя грунта. Растению нужен свет - идеальным вариантом станет западный или восточный подоконник. Для крупных бутонов может потребоваться досветка фитолампой.

Подходящая температура для растения - 18-20 градусов, при этом важно отсутствие сквозняков. Почва должна быть рыхлой, подкормки можно вносить каждые две недели. Отличным вариантом станут любые удобрения для цветущих растений.

Бегония Элатиор будет цвести всю зиму, если своевременно удалять засохшие цветы. На их месте станут появляться новые бутоны, сообщает leplants.ru.

Рекомендация

Не стоит заниматься пересадкой бегонии в холодное время года, что позволит направить ее силы на цветение. Если соблюдать все нюансы, то растение отблагодарит пышным и ярким цветением даже в самые холодные месяцы.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо знакома с бегонией Элатиор. В качестве подкормки автор использует зольный настой, который готовится из 1 литра воды и 3 столовых ложек золы. Жидкость должна настояться в течение недели, после чего ее можно вносить под корень. В золе содержится достаточное количество кальция, калия, магния, фосфора, из-за чего растение получает полноценное питание для цветения.

Фото: Сгенерировано ИИ

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