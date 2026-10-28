Пенопласт никогда не выбрасываю: нарезаю и укладываю под грядку — создаю «зимний пуховик» для корней

Используем пенопласт для утепления грядок - материал станет спасением для многих дачников

После приобретения бытовой техники всегда остаются листы пенополистирола. Их принято отправлять в мусорку, но лучше этого не делать. Значительную часть материала составляет запечатанный воздух, что делает его прекрасным теплоизолятором. Особенно он пригодится дачникам на участке - из пенополистирола можно сделать подземный термос для защиты корней от холодов.

При возвратных заморозках страдают не только стебли, но корни растений. Надземную часть допускается накрывать агроволокном или спанбондом, но это не спасет грунт от промерзания. Если уложить пенопласт в посадочную зону, то проблема будет решена.

Как сделать тепловой барьер

Для создания подземного термоса не придется сильно тратиться или использовать специальную технику. Для нарезки материала достаточно обычного канцелярского ножа.

Поэтапный план действий:

На месте теплой грядки нужно снять слой грунта на глубине 40-50 см. Дно грядки необходимо выровнять, сделать плотным. Вырезать пенопласт подходящего размера, выложить его вплотную друг к другу. В каждом листе утеплителя следует сделать много отверстий, что необходимо для прохода воды. Лучше всего использовать сверло или шило. На пенопласт укладывается слой геотекстиля, что позволит частицам земли не забивать сквозные отверстия.

После этого траншея покрывается смесью из земли, перегноя и компоста - ее толщина не должна быть менее 35 см.

Дополнительная польза пенопласта

Вспененный материал также отлично регулирует влажность, так как не гниет и не поражается плесенью. При наличии этого материала садоводы смогут начать высаживать культуры уже ранней весной, из-за чего получат урожай быстрее остальных, сообщает pg12.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова советует сделать теплую грядку до конца осени. Весной у дачников будет много забот, из-за чего на дополнительные задачи может не хватить времени.

Фото: Сгенерировано ИИ

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