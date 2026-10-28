Тихие ночи в многоэтажках, школьные зоны без вейпов и бесплатные справки: как изменится жизнь в Петербурге и Ленобласти

Власти Петербурга и Ленинградской области синхронно приняли пачку важных решений.

Чиновники и депутаты пересмотрели правила торговли, пересчитали городскую казну и ввели новые льготы.

Ленобласть объявила войну ночным «наливайкам»

Жители многоэтажек в Мурино, Кудрово и других городах области наконец-то смогут выспаться. В регионе запретили ночную продажу разливного пива, сидра, медовухи и пуаре.

Ограничение действует строго с 22:00 до 11:00, сообщает 78.ru.

Кому запретили? Так называемые «магазины-бары» на первых этажах и в подвалах жилых домов. Днем они работали как обычные алкомаркеты, а ночью ставили два пластиковых стула, открывали бутылку и притворялись «общепитом», чтобы торговать спиртным круглосуточно.

Зачем это нужно? Возле таких псевдобаров постоянно собирались шумные компании. Теперь лазейку в законе прикрыли. Настоящих ресторанов и приличных баров с отдельным входом запрет не коснется.

Вейпы и сигареты уберут подальше от школ

В Петербурге взялись за торговцев никотином. Депутаты в первом чтении разрешили Смольному самостоятельно чертить границы вокруг школ, колледжей и детских садов, где нельзя продавать табак и электронные сигареты, сообщил председатель ЗАКСа Александр Бельский.

Семьям ветеранов боевых действий отменили плату за документы

Оформление бумаг на квартиру или дом в Петербурге станет проще и дешевле для семей участников боевых действий. Их полностью освободили от платы за получение:

копий технических паспортов на жилье и дачи;

выписок из архивов БТИ;

оценочной и инвентаризационной документации.

Книжные лавки и газетные киоски получат скидку на аренду

Город решил поддержать печатную культуру. Продавцам книг, журналов и газет снизят стоимость аренды помещений.

Речь идет о площадях, которые принадлежат городским библиотекам, домам культуры, театрам и музеям. Из-за высоких коммерческих ставок небольшие книжные магазины и пресса закрываются по всему городу.

Льготная аренда позволит открыть новые уютные читальные лавки в фойе театров и спасти привычные газетные киоски.

Бюджет Петербурга: меньше трат, меньше долгов

Смольный скорректировал финансовые планы на ближайшие годы. Доходы города вырастут почти на 10 миллиардов рублей, а расходы при этом сократят сразу на 70 миллиардов.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Ленобласти зарплаты растут быстрее, чем в Северной столице.