Осенью закапываю дырявое ведро в грядку: внутри всю зиму работает «биофабрика» — весной земля рыхлая, хоть руками копай

Как сделать мини-компостер из пластикового ведра

Если сделать в старом ведре дырки, то оно способно принести на даче невероятную пользу. Осенью его можно заполнить органикой, после чего закопать в почву. Благодаря этому вы получите личную подземную “биофабрику”. Постепенно начнет появляться компост, который позже можно использовать для питания почвы.

Как превратить ведро в мини-компостер

Для этого понадобится ведро из пластика объемом 10 литров. В нем нужно сделать много отверстий, диаметр которых не превышает 1 см.

Выкопайте яму на грядке, установите ведро. Его верхний край должен возвышаться на 5 см.

Наполните емкость овощными очистками, сухими стеблями растений и тонкими ветками, листвой и садовой землей. Увлажните компоненты, закройте крышкой с дырочками.

Что будет происходить вне сезона

Постепенно органика будет разлагаться благодаря почвенным микроорганизмам. В емкость могут заползать дождевые черви. В зимнее время переработка практически прекратится, но весной начнется вновь.

Что делать весной

Весной ведро нужно достать и посмотреть его содержимое. Готовый компост обычно имеет темный цвет, а также запах лесной почвы. Его можно смело рассыпать по грядкам, после чего заделывать в грунт, сообщает leplants.ru.

Совет

Подготовьте несколько ведер с компостом, расположите их на грядках с томатами, огурцами, кабачками и прочими культурами.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова всегда делала компостную кучу в обычной яме, но способ с ведром оказался намного удобнее. Важно выбирать только те емкости, у которых есть ручки. Тогда их удобно будет переносить по участку.

Фото: Сгенерировано ИИ

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