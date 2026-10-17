Линолеум в рулонах — прошлый век: в 2026 году на пол стелют вот что — тепло даже в лютый мороз

Используем в качестве напольного покрытия пробковый материал - тренд 2026 года

С холодным полом зимой сталкиваются не только жители загородных домов, но и квартир. Даже если в помещениях есть отопление, то ходить босиком по плитке, ламинату или линолеуму становится неприятно.

Для исправления этого достаточно обратить внимание на пробковый пол. Материал существует уже долгое время, но только сейчас он начинает набирать популярность из-за хороших теплоизоляционных свойств, сообщает prochepetsk.ru.

Почему такой пол кажется теплее

Покрытие производят из пробкового дуба. Структура материала содержит множество ячеек, которые заполняются газом. Пробка медленно отводит тепло, поэтому она кажется приятной для ног.

Материал также является упругим, из-за чего он приглушает звук шагов, падения предметов.

Как выбирать пробковый пол

В строительных магазинах сейчас можно встретить клеевую пробковую плитку и замковые панели. Первый вариант фиксируется на полу с помощью специального состава. При использованиии замкового покрытия происходит соединение панелей между собой, что напоминает ламинат.

Для дома можно использовать оба варианта, но для ванной комнаты лучше отдавать предпочтение клеевой пробковой плите.

Как укладывать пробковое покрытие

Для пробкового пола необходимо ровное и сухое основание. Если влажность основания отклоняется от нормы, то потребуется слой пароизоляции.

Недостатки материала

Пробковое покрытие имеет чувствительность к точечным нагрузкам и влаге. Для уборки лучше использовать пылесос или швабру, которая является слегка влажной. Ножки мебели способны оставить вмятины, поэтому следует покупать специальные накладки.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже успела познакомиться с материалом, так как его она установила на утепленную лоджию. Благодаря пробке пол стал более теплым, а само помещение - уютным. Теперь там хочется чаще проводить время.

Фото: Сгенерировано ИИ

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