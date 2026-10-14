Для чего на ручке пылесоса отверстие с ползунком: когда его открывать, а когда закрывать

В каких случаях может пригодиться отверстие с ползунком на ручке пылесоса

На ручке некоторых пылесосов можно увидеть отверстие, которое имеет пластиковый ползунок. Если оно открыто, то воздух при работе техники всасывается громче привычного. Практика показывает, что большинство людей не понимает, для чего нужна эта деталь.

Для чего нужно отверстие с ползунком

Благодаря такой неприметной детали можно регулировать силу всасывания пылесоса. Ползунок выручает, если щетка прилипает к ковру, пытается затянуть ткань.

Принцип работы

При закрытом отверстии воздух заходит в пылесос через щетку, после чего оказывается в трубе, затем идет по шлангу к пылесборнику. После использования ползунка воздух начинает поступать и через отверстие, из-за чего тяга становится более слабой.

Отсюда можно сделать вывод, что закрытый ползунок приводит к сильному всасыванию, а открытый - к слабому.

Когда держать ползунок открытым

Чаще всего отверстие нужно держать закрытым, что позволит сделать уборку более качественной. Но есть и исключения, например, шторы, легкие ковры и мягкая мебель из тонкой ткани.

Для тяжелых ковров, ламината, плитки, линолеума лучше закрывать ползунок. Есть модели пылесосов, где отверстие можно оставить в промежуточном положении, что позволит создать дополнительный режим всасывания, сообщает gogov.ru.

Мифы о ползунке с отверстием

Находятся люди, которые верят, что ползунок необходим для экономии электричества, охлаждения двигателя, но эти факты далеки от правды. Ползунок с отверстием нужен только для изменения силы всасывания. Другого предназначения у него нет.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова узнала о важности этого ползунка недавно. Сейчас она пользуется им при уборке каждый раз. Особенно удобно пылесосить под шторами.

Фото: Сгенерировано ИИ

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