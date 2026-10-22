Платная парковка в Петербурге шагает в спальные районы: что ждет водителей

Зона платной парковки в Петербурге больше не ограничится историческим центром.

Городские власти готовят масштабное расширение сразу на пять районов.

Куда пойдет платная парковка?

Сейчас платные места работают в четырех центральных районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и на Васильевском острове. Скоро границы раздвинут. Проект разделят на два этапа, сообщает 78.ru со ссылкой на Комитет по транспорту.

Первый этап затронет правый берег Невы:

Выборгский район: южная часть от Выборгской набережной до Кантемировской улицы и Полюстровского проспекта.

Калининский район: территория вокруг Финляндского вокзала, вплоть до Чугунной улицы и Арсенальной набережной.

Второй этап шагнет на юг города:

Адмиралтейский район: остатки улиц к югу от Обводного канала.

остатки улиц к югу от Обводного канала. Кировский район: северо-восток района до улиц Трефолева и Маршала Говорова.

северо-восток района до улиц Трефолева и Маршала Говорова. Московский район: деловая зона вокруг метро «Московские ворота» и дальше на север — до Благодатной улицы и Люботинского проспекта.

деловая зона вокруг метро «Московские ворота» и дальше на север — до Благодатной улицы и Люботинского проспекта. Фрунзенский район: северная часть до улиц Салова и Самойлова.

Кроме того, чиновники планируют вводить платную стоянку точечно — около крупных станций метро, пересадочных узлов и на вечно забитых транспортом улицах.

Когда всё это заработает?

Завтра знаки ставить не начнут. Проект только готовят.

На проектирование новых зон Комтранс запросил 245 миллионов рублей из городского бюджета на 2027–2029 годы. Прямо сейчас специалисты Центра управления парковками ездят по улицам и считают трафик.

Если на каком-то участке машины никому не мешают, его могут исключить. Если где-то глухой затор — добавят в проект в первую очередь. Финальный список улиц утвердят только после того, как депутаты одобрят бюджет города.

Штрафы вырастут: рисковать станет слишком дорого

Сегодня штраф за неоплату парковки в Петербурге составляет 3 000 рублей. Для многих автомобилистов эта сумма давно перестала быть пугающей.

Сейчас час стоянки для легкового авто стоит 100 рублей. Если бросить машину на весь рабочий день, накапает около тысячи. Некоторые водители просто надеялись на удачу: проедет мимо машина-парковочный контролер («паркокон») или нет.

В Законодательном собрании решили эту математику сломать. Профильная комиссия уже одобрила повышение штрафов:

до 5 000 рублей — для обычных водителей (физлиц);

— для обычных водителей (физлиц); до 30 000 рублей — для компаний и юридических лиц (например, для каршеринга и служебных авто).

Депутаты прямо заявляют: нарушать закон больше не должно быть выгодно. Окончательное голосование еще впереди, но зеленый свет инициативе уже дан.

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