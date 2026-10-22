Эвакуировали самолеты на оленьих упряжках: на берегах Невы появился памятник бойцам из Заполярья

На знаменитом «Невском пятачке» в Ленинградской области открыли новый мемориал.

Строгую стелу из черного гранита высотой чуть меньше человеческого роста посвятили уроженцам Ненецкого автономного округа, которые погибли, защищая Ленинград.

Казалось бы, где заполярная тундра, а где берега Невы? Между ними тысячи километров. Но в годы войны это расстояние стерлось: спасать город от фашистов пришла вся страна.

«Арктический спецназ»: подвиг оленьих батальонов

Среди защитников Ленинграда была одна совершенно уникальная сила — оленно-транспортные эшелоны. Их не без оснований называют «секретным оружием» Севера.

Зимой 1941 года из Заполярья на Карельский и Ленинградский фронты отправили больше семи тысяч оленей. Опытные оленеводы-каюры управляли упряжками там, где фронт намертво вставал.

Обычная техника в глубоких сугробах и на болотах вязла. Лошади мерзли и требовали тонны овса. А северный олень — идеальный боец.

На легких нартах под пулями оленеводы вывозили тяжелораненых бойцов и доставляли на передовую снаряды. На них даже эвакуировали подбитые самолеты из непроходимой глуши.

Нарьян-Мар — фронту

Всего из крошечного по численности Ненецкого округа на фронт ушли свыше девяти тысяч человек. Больше шестисот из них сражались именно за Ленинград.

Помогал и тыл. Нарьян-Марский морской порт стал стратегической артерией. В тяжелейших условиях Арктики оттуда шли караваны судов.

Ад на пятачке

Сам «Невский пятачок» — место жуткое и святое одновременно. Это узкая полоска земли вдоль берега Невы: около двух километров в длину и всего несколько сотен метров в глубину.

Немцы безостановочно заливали этот клочок земли свинцом. Земля была буквально перемолота с металлом, снарядами и костями.

Советские бойцы держали здесь оборону больше 330 дней, рассказал губернатор Александр Беглов. Именно этот пятачок оттягивал на себя колоссальные силы врага и в итоге стал ключом к прорыву блокады.

Как изменится мемориал

На Аллее Памяти «Невского пятачка» уже стоят десятки памятников от разных регионов России — ведь здесь полегли воины со всего Союза. Теперь к ним добавился и знак от Ненецкого округа. Стелу освятили и возложили к ней цветы.

Сам мемориальный комплекс планируют серьезно обновить. Территорию поделят на три удобные зоны:

Мемориальную. Здесь останутся братские могилы и памятные знаки от регионов. Историческую. Вокруг главного Рубежного камня благоустроят территорию и наконец зажгут постоянный Вечный огонь. Гостевую. Появятся кафе, скамейки и зоны отдыха. Сюда часто приезжают с детьми, и людям нужно место, чтобы перевести дух и обсудить увиденное.

Память держится, пока мы о ней говорим. Теперь подвиг северных оленеводов застыл в камне там, где за свободу страны отдавали свои жизни их деды.

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