«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 полюбила другой сорт – сливовые плоды и высокая урожайность

Не сорт, а настоящее счастье огородника

Опытные садоводы предпочитают заблаговременно приобретать семена востребованных сортов томатов, поскольку в разгар сезона их наличие в продаже ограничено.

К числу таких сортов относится томат «Столыпин». Благодаря компактным размерам куста, данный сорт пригоден для культивации в домашних условиях, включая выращивание на балконе или подоконнике.

Растения относятся к низкорослому типу, их высота не превышает 80 см. Сорт является раннеспелым: период вегетации от всходов до созревания плодов составляет 95–105 дней.

Характеризуется высокой устойчивостью к фитофторозу, растрескиванию и перепадам температур. Сорт универсален и подходит как для открытого грунта, так и для теплиц.

Плоды обладают сливовидной формой и насыщенным красным цветом, средняя масса составляет до 120 г.

Томаты отличаются высокими вкусовыми качествами, сочностью и оптимально подходят для цельноплодного консервирования.

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