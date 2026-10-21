Этому сорту — честь и хвала: назван лучший мини-томат — сам 35 см, а помидоров видимо-невидимо

Этот сорт поразит урожайностью и вкусом

Опытные садоводы предпочитают запасать семяна любимых сортов томатов заблаговременно, так как в весенний период спрос на посадочный материал существенно превышает предложение.

Особой популярностью пользуется сорт «Видимо-невидимо» — неприхотливый раннеспелый детерминантный гибрид.

Внесен в Государственный реестр в 2018 году. Свое наименование сорт получил благодаря интенсивному дружному плодоношению. Культура универсальна и подходит для выращивания в условиях защищенного грунта, на открытых участках, а также в домашних условиях.

Растения характеризуются компактностью: в открытом грунте и при комнатном выращивании высота куста составляет 30–35 см, в тепличных условиях показатели несколько выше.

При базовом уходе урожайность достигает 1,5–1,6 кг с куста, при соблюдении агротехнических регламентов показатель увеличивается до 4,5 кг.

Плоды имеют округлую, слегка сплюснутую форму. Мякоть мясистая, содержит от 4 до 6 семенных камер.

Средняя масса одного томата варьируется от 15 до 20 г; вкусовые качества сбалансированные, с легкой кислинкой.

Данный сорт рекомендован для употребления в свежем виде, а также пригоден для различных видов консервации и соления.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

В сезоне 2027 посажу 2 сорта: урожайность зашкаливает, растут даже в тени – альтернатива «Саньке» найдена.

Для высадки в теплицу — только «Розовая черепаха»: гигантские плоды весом до 1 кг — чистая мякоть.