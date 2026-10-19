В сезоне 2027 посажу 2 сорта: урожайность зашкаливает, растут даже в тени – альтернатива «Саньке» найдена

Неприхотливые и урожайные сорта

Томаты являются светолюбивой культурой. Однако не всегда имеется возможность разместить посадки на наиболее освещенных участках, так как наличие деревьев, кустарников и строений зачастую создает дефицит естественного света. В подобных условиях лучше использовать специализированные сорта, адаптированные к выращиванию в затенении.

«Варвара»

Среднеранний сорт со сроком вегетации около 114 дней, демонстрирующий высокую эффективность при тепличных условиях выращивания. Культура требует обязательной подвязки и пасынкования, рекомендуется формирование в два стебля.

Плоды характеризуются цилиндрической формой с заостренным кончиком, розовым цветом и плотной мясистой структурой без выраженной кислинки. Сорт универсален в применении, продуктивность достигает 3 килограммов с одного куста.

«Солоха»

Среднеранний сорт со сроком созревания около 110 дней. Растения отличаются компактностью, высота куста, как правило, не превышает 65 сантиметров.

Плоды характеризуются грушевидной формой и малиновым окрасом. Мякоть отличается сахаристостью, плотной консистенцией и высокими вкусовыми качествами.

Урожайность достигает 7 килограммов с одного куста. Томаты универсальны в использовании: подходят как для потребления в свежем виде, так и для промышленной или домашней консервации.

Фото сгенерировано ИИ

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