Пересаживаю малину в октябре — куст больше не болеет, а ягод пруд пруди — «апгрейд» чахлого растения за 5 шагов

При длительном выращивании малины на одном участке происходит истощение почвы, что приводит к измельчению ягод и снижению иммунитета растений из-за дефицита питательных веществ.
При появлении этих признаков необходима пересадка культуры. Оптимальным периодом для проведения работ считается октябрь, за месяц до наступления устойчивых заморозков.
Этап 1: выбор участка
Рекомендуется подбирать защищенные от ветра площадки. Предпочтительными предшественниками являются сидераты, бобовые, огурцы, кабачки и лук.
Этап 2: подготовка почвы
На один квадратный метр следует внести 5 кг компоста, 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, после чего подготовить посадочные ямы диаметром 30 см.
Этап 3: подготовка саженцев
Побеги необходимо укоротить до 50 см и удалить листовые пластины. Куст следует разделить, аккуратно выкопать и сохранить земляной ком на корневой системе.
Этап 4: высадка
Корневую шейку саженца необходимо заглубить в посадочную яму на 2 см, после чего присыпать грунтом и произвести его легкое уплотнение.
Следующий этап включает полив и мульчирование. Под каждый куст следует внести 5 литров воды комнатной температуры. В случае проседания почвы спустя двое суток необходимо досыпать грунт.
Рекомендуется провести мульчирование малины перегноем, распределив его слоем 5–6 см вокруг растения. Это обеспечит защиту корневой системы в зимний период и послужит эффективным удобрением весной.
Фото сгенерировано ИИ
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