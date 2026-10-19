Пересаживаю малину в октябре — куст больше не болеет, а ягод пруд пруди — «апгрейд» чахлого растения за 5 шагов

Правила осенней пересадки малины

При длительном выращивании малины на одном участке происходит истощение почвы, что приводит к измельчению ягод и снижению иммунитета растений из-за дефицита питательных веществ.

При появлении этих признаков необходима пересадка культуры. Оптимальным периодом для проведения работ считается октябрь, за месяц до наступления устойчивых заморозков.

Этап 1: выбор участка

Рекомендуется подбирать защищенные от ветра площадки. Предпочтительными предшественниками являются сидераты, бобовые, огурцы, кабачки и лук.

Этап 2: подготовка почвы

На один квадратный метр следует внести 5 кг компоста, 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, после чего подготовить посадочные ямы диаметром 30 см.

Этап 3: подготовка саженцев

Побеги необходимо укоротить до 50 см и удалить листовые пластины. Куст следует разделить, аккуратно выкопать и сохранить земляной ком на корневой системе.

Этап 4: высадка

Корневую шейку саженца необходимо заглубить в посадочную яму на 2 см, после чего присыпать грунтом и произвести его легкое уплотнение.

Следующий этап включает полив и мульчирование. Под каждый куст следует внести 5 литров воды комнатной температуры. В случае проседания почвы спустя двое суток необходимо досыпать грунт.

Рекомендуется провести мульчирование малины перегноем, распределив его слоем 5–6 см вокруг растения. Это обеспечит защиту корневой системы в зимний период и послужит эффективным удобрением весной.

Фото сгенерировано ИИ

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