Два яблока, упаковка творога и ложка корицы — и суфле поднимается пышной шапкой: ароматное, сочное, к чаю

Как приготовить нежное суфле из творога и яблок

Если хочется съесть легкое, нежное и вкусное блюдо, то стоит заняться приготовлением суфле из яблок и творога. Оно имеет пышную структуру, золотистую корочку. Благодаря яблокам и корице дом быстро наполнится уютом.

Что понадобится

400 г творога, 2 столовые ложки манки, 2 куриных яйца, 2 средних яблока, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы,1 столовая ложка масла сливочного, 1 щепотка соли.

Как готовить

Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем кубиками и выкладываем на сковороду. Тушим с ложкой сахара и корицей до мягкости. Творог протираем через сито, добавляем желтки, сахар, соль и манку.

Отдельно взбиваем белки до пиков, перекладываем к остальным ингредиентам и размешиваем. Важно делать все аккуратно, иначе масса может осесть.

Смажьте форму маслом, выложите часть творожной массы, после чего разложите начинку. Закройте ее оставшейся массой. Выпекать суфле нужно в течение 30 минут при 180 градусах. Подавать десерт можно с медом или сметаной, сообщает news.ru.

Важно: во время приготовления не открывайте дверцу духовки, иначе суфле осядет и получится менее пышным.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит творожное суфле с яблоками постоянно, поэтому научилась делать его еще более идеальным. Десерт получится особенно нежным, если творог измельчить с помощью блендера. Бытовая техника превращает массу в крем, чего не добиться с помощью сита.

Фото: Сгенерировано ИИ

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