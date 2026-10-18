Капусту больше не квашу — делаю по-корейски: хрустящая закуска с пряным маринадом за сутки

Как приготовить пикантную закуску из капусты и моркови

Пора прекратить делать квашеную капусту, ведь есть рецепт, который получается более легким и вкусным. Речь идет о капусте по-корейски. Она готовится за 24 часа, получается хрустящей, пикантной и ароматной.

Что понадобится

1 кочан капусты, 3 зубца чеснока, 1 морковь, 1/2 столовой ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 30 мл уксуса, 50 мл подсолнечного масла, ½ чайной ложки красного перца, 1 чайная ложка молотого кориандра, зелень - по вкусу.

Как приготовить

Шинкуем кочан, морковь чистим и натираем на специальной корейской терке. Перемешиваем ингредиенты, мнём их руками. Отдельно замешиваем сахар, масло, уксус, соль и специи. Даем маринаду закипеть, заливаем основные ингредиенты, сообщает news.ru.

Хорошо перемешиваем капусту, добавляем измельченный чеснок, ставим в холодильник на сутки. При подаче используем свежую зелень - укроп или петрушку.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова режет капусту максимально мелко - от этого она быстрее готовится, а также лучше пропитывается маринадом. Хранить блюдо лучше всего в стеклянной банке с крышкой. Перед заполнением важно ее хорошо вымыть и высушить. Корейская капуста может использоваться в качестве самостоятельного блюда, также она сочетается с морепродуктами, говядиной и птицей.

Фото: Сгенерировано ИИ

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