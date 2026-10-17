Даже «испанских» слизней как корова языком слижет: делаю всего одну вещь — участок за сутки будет очищен

Как избавиться от слизней на дачном участке

Слизни доставляют огромные неудобства владельцам участков на протяжении всего летнего сезона, при этом борьба с ними трудоемкая и затратная.

Летом вредители наносят ущерб большинству культур, включая клубнику, капусту и баклажаны. Для снижения риска их появления рекомендуется не складировать на участке строительные материалы, такие как доски, шифер или рубероид.

Также следует своевременно удалять скошенную траву, сорняки и не допускать зарастания территории.

Органическая мульча из соломы, сена или крупной щепы также может способствовать размножению вредителей. В случае их обнаружения лучше перейти к радикальным методам контроля.

Существует множество способов борьбы со слизнями, однако, наиболее эффективным методом является ручной сбор вредителей с последующей утилизацией или вывозом за пределы участка.

По мнению специалистов, также оправдано использование специализированных ловушек.

Для реализации вам потребуются фрагменты старого линолеума: нанесите на их тыльную сторону кефир и разместите по периметру участка.

Под покрытие следует положить арбузные корки. Альтернативно можно подготовить аналогичную ловушку, используя иные компоненты: воьмите куски рубероида, обработайте их основание простоквашей и распределите по территории, дополнив конструкцию грейпфрутовыми корками.

Фото сгенерировано ИИ

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