Городовой / Новости Петербурга / Капибары, оригами и подарки: Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы

Капибары, оригами и подарки: Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы

Опубликовано: 17 октября 2026 16:52
 Проверено редакцией
Капибары, оригами и подарки: Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы
Капибары, оригами и подарки: Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Главной звездой дня станет капибара.

Осенние каникулы — это долгожданная передышка для школьников и вечный вопрос для родителей: куда пойти с ребенком? Зоопарк решил эту задачу заранее. Уже 24 октября здесь пройдет большой праздник творчества.

Территория капибар: рисуем шоперы и делаем фото

Главной звездой дня станет капибара — самый крупный, спокойный и всеми любимый грызун на планете. Все активности, посвященные этому зверьку, пройдут в павильоне «Экзотариум».

  • С 12:00 до 16:00 на первом этаже павильона будут расписывать тканевые сумки-шоперы. Ребенок сможет сам нарисовать капибару и забрать модную эко-сумку домой.
  • Здесь же презентуют добрую сказку «Капибара и волшебная шестерёнка».
  • А рядом со входом в павильон гостей будет встречать огромная ростовая капибара. С ней можно крепко обняться, сделать кадр на память и получить небольшой сувенир.

Ушастые фенеки и бумажная магия

Если капибары отвечают за релакс, то за хитрость и ловкость — миниатюрные лисички фенеки. В дикой природе эти крохи живут в пустынях, а их гигантские уши помогают спасаться от жары.

Познакомиться с образом зверька можно будет в «Тропическом доме» с 12:00 до 16:00:

  • Графический диктант «Фенек в пустыне»: соединяем линии по точкам и смотрим, как на листе бумаги оживает ушастый персонаж.
  • Мастер-класс по оригами: складываем забавную мордочку лисы из простого листа бумаги. Поделку можно забрать как талисман.

Тепло, уютно и познавательно

Конец октября редко радует хорошей погодой, но замерзнуть не получится. Все творческие зоны расположены в закрытых отапливаемых павильонах.

После уроков рисования и оригами обязательно прогуляйтесь по залам.

В «Тропическом доме» и «Экзотариуме» живут живые прототипы праздника: настоящие капибары, обезьянки, редкие рептилии и птицы. Это отличный шанс совместить творчество и живой урок биологии.

Шпаргалка для родителей: что нужно знать

  • Дата и время: 24 октября, с 12:00 до 16:00.
  • Цена вопроса: участие во всех мастер-классах бесплатное. Нужно только купить обычный входной билет на кассе или сайте зоопарка.
  • Главный совет: приходите к началу, часам к 12:00. Количество сумок для росписи ограничено. Если материалы закончатся раньше четырех часов, этот мастер-класс закроется.

Ранее «Городовой» рассказывал, что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Тайский педикюр делаю всего за 15 минут: беру соль, молоко и кокос — пятки становятся мягкими, как у младенца Перейти 19 октября 2026
Нашатырь всегда держу под рукой – и урожай собираю ведрами: вот как применяю на грядках Перейти 19 октября 2026
Знатоки скупают новогодние игрушки из СССР на «Авито»: пыльный хлам превращается в роскошь к сезону-2027 Перейти 19 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное