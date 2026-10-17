Капибары, оригами и подарки: Ленинградский зоопарк ярко встретит осенние каникулы

Главной звездой дня станет капибара.

Осенние каникулы — это долгожданная передышка для школьников и вечный вопрос для родителей: куда пойти с ребенком? Зоопарк решил эту задачу заранее. Уже 24 октября здесь пройдет большой праздник творчества.

Территория капибар: рисуем шоперы и делаем фото

Главной звездой дня станет капибара — самый крупный, спокойный и всеми любимый грызун на планете. Все активности, посвященные этому зверьку, пройдут в павильоне «Экзотариум».

С 12:00 до 16:00 на первом этаже павильона будут расписывать тканевые сумки-шоперы. Ребенок сможет сам нарисовать капибару и забрать модную эко-сумку домой.

на первом этаже павильона будут расписывать тканевые сумки-шоперы. Ребенок сможет сам нарисовать капибару и забрать модную эко-сумку домой. Здесь же презентуют добрую сказку «Капибара и волшебная шестерёнка».

А рядом со входом в павильон гостей будет встречать огромная ростовая капибара. С ней можно крепко обняться, сделать кадр на память и получить небольшой сувенир.

Ушастые фенеки и бумажная магия

Если капибары отвечают за релакс, то за хитрость и ловкость — миниатюрные лисички фенеки. В дикой природе эти крохи живут в пустынях, а их гигантские уши помогают спасаться от жары.

Познакомиться с образом зверька можно будет в «Тропическом доме» с 12:00 до 16:00:

Графический диктант «Фенек в пустыне»: соединяем линии по точкам и смотрим, как на листе бумаги оживает ушастый персонаж.

соединяем линии по точкам и смотрим, как на листе бумаги оживает ушастый персонаж. Мастер-класс по оригами: складываем забавную мордочку лисы из простого листа бумаги. Поделку можно забрать как талисман.

Тепло, уютно и познавательно

Конец октября редко радует хорошей погодой, но замерзнуть не получится. Все творческие зоны расположены в закрытых отапливаемых павильонах.

После уроков рисования и оригами обязательно прогуляйтесь по залам.

В «Тропическом доме» и «Экзотариуме» живут живые прототипы праздника: настоящие капибары, обезьянки, редкие рептилии и птицы. Это отличный шанс совместить творчество и живой урок биологии.

Шпаргалка для родителей: что нужно знать

Дата и время: 24 октября, с 12:00 до 16:00.

24 октября, с 12:00 до 16:00. Цена вопроса: участие во всех мастер-классах бесплатное . Нужно только купить обычный входной билет на кассе или сайте зоопарка.

участие во всех мастер-классах . Нужно только купить обычный входной билет на кассе или сайте зоопарка. Главный совет: приходите к началу, часам к 12:00. Количество сумок для росписи ограничено. Если материалы закончатся раньше четырех часов, этот мастер-класс закроется.

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