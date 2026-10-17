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Статуи — в «шубы», музеи — на зимовку: что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф

Опубликовано: 17 октября 2026 10:37
 Проверено редакцией
Статуи — в «шубы», музеи — на зимовку: что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф
Статуи — в «шубы», музеи — на зимовку: что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф
фото: Городовой.ру
Петергоф обновил расписание для прогулок.

Осень окончательно вступила в свои права, а световой день стал заметно короче. Знаменитые парки музея-заповедника «Петергоф» перестраиваются под новый ритм.

С 19 октября любимые места для прогулок будут работать по осеннему расписанию, рассказали в музее-заповеднике.

Как теперь открыты парки

Все главные парки теперь закрываются раньше — в 18:00.

  • Нижний парк: открыт с 9:00 до 18:00. Но учтите: кассы закрываются уже в 17:00, а зайти внутрь можно строго до 17:15.
  • Верхний сад: открыт с 9:00 до 18:00 (вход до 17:45). Гулять здесь можно абсолютно бесплатно в любое время.
  • Парк «Александрия»: работает с 9:00 до 18:00. С 9:00 до 10:00 утра вход свободный. С 10:00 начинают работать кассы.
  • Парк в Ораниенбауме: график тот же — с 9:00 до 18:00. Сюда тоже можно попасть бесплатно, если успеть до 10:00 утра.

Некоторые музеи уходят в спячку

Летний сезон завершается, поэтому часть музейных павильонов закрывают до следующей весны. Старинные здания плохо переносят сырость и холод, в них нет постоянного зимнего отопления.

С ближайшего понедельника на зимовку уходят:

  • Гроты Большого каскада;
  • Павильон «Эрмитаж»;
  • Готическая капелла;
  • Фельдъегерский домик.

Если вы давно хотели заглянуть внутрь — эти выходные станут последним шансом в этом году.

А что с фонтанами?

Осенью в Петергофе традиционно завершается сезон фонтанов. Воду перекрывают, трубы продувают, а знаменитые золоченые статуи постепенно прячут в специальные деревянные футляры. Так скульптуры защищают от морозов, снега и балтийского ветра.

В этом году фонтаны планируют закрыть 4 ноября. После отключения фонтанов гулять в Нижнем парке становится гораздо спокойнее. Исчезает летняя суета, а туристов становится заметно меньше.

Кстати, в зимний период вход в Нижний парк часто делают свободным — отличный повод для тихих прогулок у Финского залива.

Полезный совет перед поездкой

Осень у залива ветреная и прохладная. Одевайтесь теплее, берите с собой термос с чаем и удобную обувь.

Перед выездом загляните на официальный сайт или в мобильный гид Петергофа: там всегда висит самое свежее расписание, которое может немного меняться из-за погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал, что фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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