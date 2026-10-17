Статуи — в «шубы», музеи — на зимовку: что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф

Петергоф обновил расписание для прогулок.

Осень окончательно вступила в свои права, а световой день стал заметно короче. Знаменитые парки музея-заповедника «Петергоф» перестраиваются под новый ритм.

С 19 октября любимые места для прогулок будут работать по осеннему расписанию, рассказали в музее-заповеднике.

Как теперь открыты парки

Все главные парки теперь закрываются раньше — в 18:00.

Нижний парк: открыт с 9:00 до 18:00. Но учтите: кассы закрываются уже в 17:00, а зайти внутрь можно строго до 17:15.

открыт с 9:00 до 18:00. Но учтите: кассы закрываются уже в 17:00, а зайти внутрь можно строго до 17:15. Верхний сад: открыт с 9:00 до 18:00 (вход до 17:45). Гулять здесь можно абсолютно бесплатно в любое время.

открыт с 9:00 до 18:00 (вход до 17:45). Гулять здесь можно абсолютно бесплатно в любое время. Парк «Александрия»: работает с 9:00 до 18:00. С 9:00 до 10:00 утра вход свободный. С 10:00 начинают работать кассы.

работает с 9:00 до 18:00. С 9:00 до 10:00 утра вход свободный. С 10:00 начинают работать кассы. Парк в Ораниенбауме: график тот же — с 9:00 до 18:00. Сюда тоже можно попасть бесплатно, если успеть до 10:00 утра.

Некоторые музеи уходят в спячку

Летний сезон завершается, поэтому часть музейных павильонов закрывают до следующей весны. Старинные здания плохо переносят сырость и холод, в них нет постоянного зимнего отопления.

С ближайшего понедельника на зимовку уходят:

Гроты Большого каскада;

Павильон «Эрмитаж»;

Готическая капелла;

Фельдъегерский домик.

Если вы давно хотели заглянуть внутрь — эти выходные станут последним шансом в этом году.

А что с фонтанами?

Осенью в Петергофе традиционно завершается сезон фонтанов. Воду перекрывают, трубы продувают, а знаменитые золоченые статуи постепенно прячут в специальные деревянные футляры. Так скульптуры защищают от морозов, снега и балтийского ветра.

В этом году фонтаны планируют закрыть 4 ноября. После отключения фонтанов гулять в Нижнем парке становится гораздо спокойнее. Исчезает летняя суета, а туристов становится заметно меньше.

Кстати, в зимний период вход в Нижний парк часто делают свободным — отличный повод для тихих прогулок у Финского залива.

Полезный совет перед поездкой

Осень у залива ветреная и прохладная. Одевайтесь теплее, берите с собой термос с чаем и удобную обувь.

Перед выездом загляните на официальный сайт или в мобильный гид Петергофа: там всегда висит самое свежее расписание, которое может немного меняться из-за погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал, что фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул.