Статуи — в «шубы», музеи — на зимовку: что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф

Осень окончательно вступила в свои права, а световой день стал заметно короче. Знаменитые парки музея-заповедника «Петергоф» перестраиваются под новый ритм.
С 19 октября любимые места для прогулок будут работать по осеннему расписанию, рассказали в музее-заповеднике.
Как теперь открыты парки
Все главные парки теперь закрываются раньше — в 18:00.
- Нижний парк: открыт с 9:00 до 18:00. Но учтите: кассы закрываются уже в 17:00, а зайти внутрь можно строго до 17:15.
- Верхний сад: открыт с 9:00 до 18:00 (вход до 17:45). Гулять здесь можно абсолютно бесплатно в любое время.
- Парк «Александрия»: работает с 9:00 до 18:00. С 9:00 до 10:00 утра вход свободный. С 10:00 начинают работать кассы.
- Парк в Ораниенбауме: график тот же — с 9:00 до 18:00. Сюда тоже можно попасть бесплатно, если успеть до 10:00 утра.
Некоторые музеи уходят в спячку
Летний сезон завершается, поэтому часть музейных павильонов закрывают до следующей весны. Старинные здания плохо переносят сырость и холод, в них нет постоянного зимнего отопления.
С ближайшего понедельника на зимовку уходят:
- Гроты Большого каскада;
- Павильон «Эрмитаж»;
- Готическая капелла;
- Фельдъегерский домик.
Если вы давно хотели заглянуть внутрь — эти выходные станут последним шансом в этом году.
А что с фонтанами?
Осенью в Петергофе традиционно завершается сезон фонтанов. Воду перекрывают, трубы продувают, а знаменитые золоченые статуи постепенно прячут в специальные деревянные футляры. Так скульптуры защищают от морозов, снега и балтийского ветра.
В этом году фонтаны планируют закрыть 4 ноября. После отключения фонтанов гулять в Нижнем парке становится гораздо спокойнее. Исчезает летняя суета, а туристов становится заметно меньше.
Кстати, в зимний период вход в Нижний парк часто делают свободным — отличный повод для тихих прогулок у Финского залива.
Полезный совет перед поездкой
Осень у залива ветреная и прохладная. Одевайтесь теплее, берите с собой термос с чаем и удобную обувь.
Перед выездом загляните на официальный сайт или в мобильный гид Петергофа: там всегда висит самое свежее расписание, которое может немного меняться из-за погоды.
Ранее «Городовой» рассказывал, что фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул.