Когда-то здесь катались на лодках царские дети: в Александровском парке спасли старинный мост-шлюз

Сегодня мост-шлюз выглядит точно так же, как и век назад.

В Царском Селе завершилась большая реставрация. Специалисты привели в порядок знаменитый мост со шлюзом в Александровском парке.

Работы шли больше года, и теперь историческая жемчужина снова открыта для гостей, рассказали в музее-заповеднике.

Зачем здесь построили шлюз?

Мост появился в конце XIX века между Крестовым каналом и Детским прудом. Но это была не просто переправа для пешеходов, а сложное инженерное сооружение.

Шлюз регулировал уровень воды в сложной водной системе парка. А главное — он позволял лодкам свободно переплывать из канала в пруд.

Эту водную дорогу обожали дети последнего императора Николая II. Семья подолгу жила в соседнем Александровском дворце.

Дети императора проводили на воздухе уйму времени: летом они постоянно катались на лодках.

Чугунное кружево на воде

Даже утилитарные вещи в царских резиденциях строили с размахом и вкусом. Основу моста составляют металлические пролеты, но выглядит он легким и воздушным.

Все благодаря декору. По бокам установлены массивные чугунные тумбы, а между ними — кованые решетки с затейливым растительным орнаментом: лепестками, завитками и листьями. Фасады моста тоже украсили художественным литьем.

Почему мосту срочно требовалась помощь?

В прошлый раз мост ремонтировали еще в начале 1990-х годов. За тридцать с лишним лет сырой петербургский климат взял свое.

В начале 2020-х годов эксперты провели обследование и схватились за голову. Оказалось, что конструкция самого шлюза буквально рассыпается.

Облицовка каменных опор отошла, а проезжая часть пришла в аварийное состояние. Конструкциям требовалось срочное спасение.

Больше года тонкой работы

Проект восстановления моста согласовали с КГИОП, а за работу взялись мастера реставрационного центра «Специалист».

Работы было много:

восстановили гидромеханическую часть шлюза;

укрепили фундамент и перебрали каменные опоры;

очистили металл от вековой ржавчины;

бережно отреставрировали старинную художественную ковку;

обновили покрытие самого моста.

Сегодня мост-шлюз выглядит точно так же, как и век назад. Будете гулять по Александровскому парку — обязательно дойдите до Детского пруда. Здесь тихо, красиво и открываются отличные виды для фотографий.

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