В Петербурге вырастут штрафы за парковку: заблокируют ли дворы и при чем тут каршеринг

Штрафы хотят четко разделить. И для юридических лиц сумма приличная.

В Петербурге снова взялись за автомобилистов. Власти планируют поднять штрафы за неоплаченную платный паркинг. Водители уже паникуют: неужели теперь все машины переедут во дворы и там начнется коллапс?

Автоэксперт Дмитрий Попов поделился своим мнением по этом вопросу с "Городовым".

Старая математика больше не работает

Сейчас штраф за незаплаченную парковку в Петербурге — 3000 рублей. А теперь давайте посчитаем. Если оставить машину в центре на весь день, легальная оплата за часы может выйти едва ли не в ту же сумму.

Некоторые водители решают сыграть в рулетку. Зачем платить сразу, если можно не заплатить и, возможно, даже не получить штраф? А если камера и зафиксирует — выйдет почти то на то.

Логика властей простая: нарушать должно быть ощутимо дороже, чем платить по честному. Поэтому штраф заставят подрасти.

Превратятся ли дворы в хаос?

Главный страх жителей центра — их дворы-колодцы заставят чужими машинами. Эксперты уверенно говорят: катастрофы не будет.

Во-первых, откровенных «наглецов», готовых каждый день рисковать крупными суммами, не так много.

Во-вторых, городские чиновники наконец-то договариваются между собой.

"На комиссии в Законодательном собрании говорили, что КГА и КГИОП приходят к консенсусу, и скоро появится решение, которое позволит быстро устанавливать преграждающие устройства", - рассказал эксперт.

Раньше легально поставить шлагбаум во дворе исторического центра было почти невозможно из-за кучи бюрократических бумаг. Но жители смогут быстро закрыть свой двор от чужаков.

Главный удар — по компаниям

В новом законопроекте есть важная деталь. Штрафы хотят четко разделить: для обычных людей — одна сумма, а для юридических лиц — совсем другая, намного выше.

Обычный водитель затянет пояс, но выживет. А вот бизнесу с собственным автопарком придется туго. И больше всех сейчас паникуют сервисы аренды машин.

Раньше сервисы каршеринга гордо заявляли: их машины не занимают места на платниках. Мол, люди берут их на короткие поездки, оборачиваемость высокая. Теперь риторика резко изменилась.

"У каршеринга возникают проблемы. Они вносят деньги за оплату платной парковки на эскроу-счёт и списывает их, эти деньги, парковочная машина. А робот парковочный не всегда правильно видит зону из-за того, что у нас мелко нарезаны зоны", - отмечает эксперт.

Спутники и роботы путаются и не всегда понимают, где именно стоит машина. В итоге деньги не списываются, а на компанию летит штраф. И не как на физика, а как на юрлицо — по полной программе.

Если штрафы поднимут, каршеринги начнут терять миллионы из-за обычных сбоев техники. Поэтому сервисы пришли к властям с просьбой: не поднимайте планку, мы тоже страдаем.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге решили увеличить штраф за неоплату парковки.