Мы не оглядываемся на Москву: почему в Петербурге решили увеличить штраф за неоплату парковки

Бельский прокомментировал вопрос повышения тарифов в Северной столице.

В Петербурге скоро могут заметно вырасти штрафы за неоплаченную парковку.

Городские власти уверены: действующие правила больше не пугают водителей, а центр города продолжает задыхаться от машин.

Сейчас за забывчивость или попытку схитрить автомобилисту грозит штраф в 3 000 рублей. В Смольном предлагают переписать ценники:

Для обычных водителей — поднять штраф до 5 000 рублей .

. Для компаний и юрлиц — ввести отдельное наказание в 30 000 рублей.

Зачем поднимать штрафы?

Логика чиновников проста: чтобы нарушать правила в Петербурге стало экономически выгодно.

Сейчас час парковки в платной зоне (она охватывает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы) стоит по-разному, в зависимости от загрузки парковок. В среднем от 100 до 700 рублей в зависимости от класса автомобиля.

Если человек оставляет машину в центре на пару-тройку дней, ему проще вообще не открывать приложение. Штраф в 3 000 рублей выйдет дешевле честной оплаты.

Как отмечает спикер ЗАКСа Александр Бельский, Петербург не собирается перенимать столичный опыт. Власти хотят сделать так, чтобы бросать машину без оплаты стало больно для кошелька.

Штраф в 30 тысяч: удар по простым курьерам

Больше всего споров вызвала сумма в 30 000 рублей для юридических лиц. Депутаты и бизнес в один голос заявили: это перебор.

Кажется, что наказывать будут «богатые корпорации». В реальности всё иначе. Под удар могут попасть наемные водители: курьеры, экспедиторы, водители служебных авто, сообщается на сайте ЗАКСа.

Типичная ситуация: водитель развозит медицинские анализы или документы. Остановился у офиса на пять минут, задержался у клиента — и на машину прилетел штраф.

Компании не станут оплачивать чужую невнимательность. Штраф просто вычтут из зарплаты сотрудника. При среднем доходе водителя в 50–60 тысяч рублей один такой штраф заберет ровно половину его заработка за месяц.

Каршеринг станет дороже, а навигаторы врут

Еще одна проблема — каршеринг. Машины поминутной аренды зарегистрированы на юридические лица. Если сервисы начнут получать «письма счастья» по 30 000 рублей, они просто переложат эти риски на клиентов.

В итоге поездки на каршеринге в Петербурге станут заметно дороже для всех.

Масла в огонь подливают сбои со связью.

В центре города часто сбоит GPS: навигатор в телефоне скачет или переносит машину на соседний остров.

Водитель честно пытается заплатить через приложение, но из-за сбоя геолокации система выбирает не ту зону парковки.

В итоге деньги списались, но система все равно выписывает штраф за неоплату.

В Москве похожую проблему решили: там в приложении можно исправить номер зоны или продлить парковку задним числом до конца суток. В петербургском приложении такой гибкости пока нет. Ошибся на одну цифру — плати штраф.

Что будет дальше?

Законопроект уже прошел первое обсуждение в комиссиях Законодательного Собрания. В целом идею поддержали, но с жестким условием: документ нужно дорабатывать.

Пока штрафы остаются прежними — 3 000 рублей. Но очевидно одно: дешево парковаться «зайцем» в центре Петербурга скоро уже не получится.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменились трассы из Петербурга до Выборга и Пскова.