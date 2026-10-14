Шесть полос, фонари и забор: как изменились трассы из Петербурга до Выборга и Пскова

Водители Петербурга и Ленинградской области могут вздохнуть с облегчением. Две самые загруженные трассы региона стали шире, удобнее и безопаснее.

Речь идет о знаменитой «Скандинавии» (трасса А-181) и Киевском шоссе (трасса Р-23). На днях дорожники открыли сразу два обновленных участка. Движение запустили с опережением графика.

Трасса до Выборга: больше никакого риска

Дорогу от Петербурга до Выборга в девяностые и нулевые водители между собой называли не иначе как «дорогой смерти».

В те годы это была узкая двухполоска. По ней сплошным потоком шли тяжелые фуры в сторону Финляндии и обратно. Обгон превращался в лотерею.

Теперь об этом можно забыть.

Участок со 100-го по 134-й километр полностью готов. Это был последний узкий отрезок на пути прямо до Выборга, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Теперь здесь:

Полноценные шесть полос — по три в каждую сторону.

Встречные потоки надежно разделены отбойником. Вылететь «в лоб» теперь технически невозможно.

Вся трасса ярко освещена фонарями.

Построили новую развязку у поселка Смирново и надземный пешеходный переход.

Кстати: Выборг сегодня переживает настоящий туристический бум. Сюда едут посмотреть на средневековый замок, старый город и парк Монрепо.

Раньше поездка на выходных часто омрачалась пробками. Теперь путь стал быстрым и комфортным.

Южное направление: Р-23 стала четырехполосной

Вторая отличная новость — для тех, кто часто ездит на юг: в Псков, Лугу или в Белоруссию.

Завершился капремонт трассы Р-23 на участке с 81-го по 97-й километр (в районе Рождествено). Раньше этот отрезок регулярно стоял в пробках, особенно по пятницам и воскресеньям из-за дачников.

Что изменилось здесь:

Дорогу расширили с двух до четырех полос.

Потоки также разделили металлическим барьером.

Вдоль поселков поставили шумозащитные экраны и проложили нормальные тротуары.

Пешеходные переходы сделали безопасными — теперь там стоят светофоры с кнопкой вызова.

Почему это важно для каждого

Ленинградская область — огромный транзитный узел. Через регион идут грузы в морские порты Балтики, сырье на заводы и товары в магазины.

Но новые дороги строят не только ради фур и экономики. Они спасают жизни обычных людей. Когда на трассе есть разделитель встречных полос, риск смертельных ДТП падает практически до нуля.

Реконструкцию «Скандинавии» начали еще в 2010-х годах по поручению Владимира Путина. Долгое время казалось, что проект бесконечен.

Но теперь современный автобан мирового уровня до самого Выборга — это свершившийся факт. В планах дорожников — не останавливаться и постепенно тянуть безопасные трассы дальше к границам региона.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в регионе запустят две цифровые карты дорожного сервиса.