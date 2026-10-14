Шесть полос, фонари и забор: как изменились трассы из Петербурга до Выборга и Пскова

Речь идет о знаменитой «Скандинавии» (трасса А-181) и Киевском шоссе (трасса Р-23). На днях дорожники открыли сразу два обновленных участка. Движение запустили с опережением графика.
Трасса до Выборга: больше никакого риска
Дорогу от Петербурга до Выборга в девяностые и нулевые водители между собой называли не иначе как «дорогой смерти».
В те годы это была узкая двухполоска. По ней сплошным потоком шли тяжелые фуры в сторону Финляндии и обратно. Обгон превращался в лотерею.
Теперь об этом можно забыть.
Участок со 100-го по 134-й километр полностью готов. Это был последний узкий отрезок на пути прямо до Выборга, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Теперь здесь:
- Полноценные шесть полос — по три в каждую сторону.
- Встречные потоки надежно разделены отбойником. Вылететь «в лоб» теперь технически невозможно.
- Вся трасса ярко освещена фонарями.
- Построили новую развязку у поселка Смирново и надземный пешеходный переход.
Кстати: Выборг сегодня переживает настоящий туристический бум. Сюда едут посмотреть на средневековый замок, старый город и парк Монрепо.
Раньше поездка на выходных часто омрачалась пробками. Теперь путь стал быстрым и комфортным.
Южное направление: Р-23 стала четырехполосной
Вторая отличная новость — для тех, кто часто ездит на юг: в Псков, Лугу или в Белоруссию.
Завершился капремонт трассы Р-23 на участке с 81-го по 97-й километр (в районе Рождествено). Раньше этот отрезок регулярно стоял в пробках, особенно по пятницам и воскресеньям из-за дачников.
Что изменилось здесь:
- Дорогу расширили с двух до четырех полос.
- Потоки также разделили металлическим барьером.
- Вдоль поселков поставили шумозащитные экраны и проложили нормальные тротуары.
- Пешеходные переходы сделали безопасными — теперь там стоят светофоры с кнопкой вызова.
Почему это важно для каждого
Ленинградская область — огромный транзитный узел. Через регион идут грузы в морские порты Балтики, сырье на заводы и товары в магазины.
Но новые дороги строят не только ради фур и экономики. Они спасают жизни обычных людей. Когда на трассе есть разделитель встречных полос, риск смертельных ДТП падает практически до нуля.
Реконструкцию «Скандинавии» начали еще в 2010-х годах по поручению Владимира Путина. Долгое время казалось, что проект бесконечен.
Но теперь современный автобан мирового уровня до самого Выборга — это свершившийся факт. В планах дорожников — не останавливаться и постепенно тянуть безопасные трассы дальше к границам региона.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в регионе запустят две цифровые карты дорожного сервиса.