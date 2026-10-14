Путешествия станут проще: как обустраивают дороги в Ленинградской области

В регионе запустят две цифровые карты дорожного сервиса.

Каждый, кто хоть раз отправлялся в дальнюю поездку с детьми, знает эту проблему. Через пару часов пути ребенок устал, капризничает, хочет есть или в туалет.

А вокруг — только глухой лес и редкие старые заправки, где даже руки помыть страшно.

В Ленинградской области решили изменить ситуацию. Дороги региона начинают подстраивать под семейные путешествия.

Где уже можно отдохнуть с комфортом

Первые результаты уже есть на скоростной трассе М-11 «Нева». Там работают четыре современные сервисные зоны. Это не просто заправки, а мини-городки, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

В таких местах есть всё, что нужно родителям:

отдельные комнаты матери и ребенка с пеленальными столиками;

безопасные детские площадки на свежем воздухе, где малыши могут размяться после долгого сидения в кресле;

просторные кафе со здоровой едой, а не только чипсами и хот-догами.

Скоро такие же точки появятся на популярных туристических направлениях — трассах «Скандинавия» (по пути в Выборг) и «Сортавала» (дорога в Карелию).

Документы на строительство трех новых объектов уже согласованы.

Новый подход к региональным дорогам

На федеральных трассах порядок наводит госкомпания «Автодор». Но люди ездят не только по широким платным магистралям. Местные дороги тоже требуют внимания.

Власти региона решили перенять опыт федералов. Отвечать за запуск сервисов теперь будет государственное предприятие — Киришское ДРСУ.

Две интерактивные карты: для людей и для бизнеса

Самое интересное нововведение — две цифровые карты дорожного сервиса. Их запустят в открытом доступе.

Первая карта — для водителей и семей. Вы открываете приложение в телефоне и сразу видите: где через 20 километров чистый туалет, где кафе с детским стульчиком, а где можно спокойно переночевать. Планировать поездку станет намного легче. Вторая карта — для предпринимателей. На ней отметят свободные участки земли у дорог. Инвестор сможет выбрать место, где поток машин большой, а сервиса не хватает, и быстро открыть там кафе, мотель или станцию техобслуживания.

Почему это важно прямо сейчас

В России стремительно растет автотуризм. Правительство страны даже утвердило специальную концепцию его развития до 2035 года. Всё больше людей выбирают путешествия на машине вместо поездов и самолетов.

Качественный придорожный сервис — это не просто про комфорт. Это про безопасность. Водитель, который вовремя выпил кофе, размялся и не нервничает из-за плачущих детей, гораздо внимательнее следит за дорогой.

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