Две тысячи тонн грязи и 500 гектаров листвы: сколько мусора вывезли с улиц Петербурга

Город начали масштабно готовить к зимней спячке.

Приближается середина осени. Солнце встает позже, темнеет рано, а с кленов и каштанов стремительно облетает листва.

Прошедшая неделя выдалась особенно сырой: город буквально залило дождями, выпало больше 26 миллиметров осадков. Пока горожане кутаются в шарфы и прячутся под зонтами, на улицах кипит работа.

Новые деревья и кустарники

Октябрь — традиционное время для месячника благоустройства. И это вовсе не формальность. Осень идеально подходит для высадки многих растений: почва влажная, а саженцы успевают укорениться до морозов, чтобы окрепнуть к весне.

Только за одну неделю в городе высадили 706 новых деревьев и почти 4 тысячи кустарников.

Причем к садовникам часто присоединяются сами петербуржцы — во многих районах можно было посадить дерево у своего дома.

Парки приводят в порядок

Зеленые зоны тоже требуют заботы перед холодами. Что уже успели сделать:

обновили 10 тысяч квадратных метров гравийных дорожек;

привели в порядок 7,5 тысячи «квадратов» газонов;

очистили от опавших листьев территорию почти в 500 гектаров, рассказали в городском Комитете по благоустройству.

Летние цветы отцвели. Их убирают с клумб и из вазонов, чтобы земля не прела под снегом. Совсем скоро городские сады уснут до мая.

Зачем мыть асфальт с шампунем?

Для автомобилистов и пешеходов осенний листопад — это не только романтика, но и опасность. Мокрые листья, каштаны и яблоки превращают дорогу в настоящий каток.

Тормозной путь машины на таком покрытии резко увеличивается. Кроме того, листва забивает ливневую канализацию, из-за чего на дорогах появляются огромные лужи.

Поэтому дороги чистят непрерывно. За неделю коммунальщики вывезли почти 1,9 тысячи тонн грязи и пыли. Асфальт отмывают водой со специальным дорожным эко-шампунем — его ушло почти 600 литров.

Каждый день на смену выходят больше 600 уборочных машин и около 900 дворников.

Куда пожаловаться, если на улице не убрано?

Если на вашем пути выросла гора мокрых листьев или мусора, терпеть не нужно. Городские службы принимают заявки круглосуточно:

Телефон дежурной службы: 576-14-83 (работает 24/7).

576-14-83 (работает 24/7). В интернете: через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или в официальной группе Комитета по благоустройству во «ВКонтакте» (через кнопку «Сообщить о проблеме»).

Обращения фиксируют быстро: коммунальщики обязаны проверить адрес и навести чистоту.

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