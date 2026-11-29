Покрошила в тесто яблоки – и сразу на сковороду: пирог-пятиминутка без танцев с бубнами

Моментальный пирог

Приготовление классического яблочного пирога возможно без использования духового шкафа, что позволяет существенно оптимизировать процесс создания десерта. Данный рецепт отличается простотой исполнения и высокой оперативностью — подготовка ингредиентов занимает не более пяти минут.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

ванилин — 1 щепотка (либо ванильный сахар — 1–2 ч. л.);

соль — 1 щепотка;

сахар — 3–4 ст. л. (75–100 г);

молоко — 200 мл;

растительное масло — 2 ст. л. (20–30 г);

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки крупные — 2 шт. (350 г).

Порядок приготовления:

В глубокой емкости соедините яйцо, сахар, соль и ванилин. Тщательно взбейте массу венчиком до получения однородной консистенции.

Добавьте к яичной смеси молоко и растительное масло, после чего повторно перемешайте компоненты до полного объединения.

Просейте муку вместе с разрыхлителем непосредственно в жидкую основу. Вымешивайте тесто до исчезновения комочков, добиваясь необходимой текучей текстуры.

Подготовьте яблоки: удалите сердцевину и нарежьте плоды на фрагменты среднего размера. Очистка от кожуры остается на ваше усмотрение.

Добавьте ингредиенты в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой до получения однородной массы.

Подготовьте сковороду диаметром 22–24 см, смазав её небольшим количеством масла. Для предотвращения прилипания дно рекомендуется застелить пергаментом.

Перелейте тесто с яблоками в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поместите сковороду на плиту, накройте крышкой и установите минимальный уровень нагрева.

В процессе приготовления необходимо периодически удалять конденсат с внутренней стороны крышки кухонным полотенцем или салфеткой. Как только поверхность пирога станет матовой, аккуратно переверните его и доведите до готовности под крышкой в течение 5 минут. По завершении выложите изделие на блюдо, удалите пергамент и при желании посыпьте остывшую выпечку сахарной пудрой. Продукт готов к подаче.

Фото сгенерировано ИИ

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