Покрошила в тесто яблоки – и сразу на сковороду: пирог-пятиминутка без танцев с бубнами
Приготовление классического яблочного пирога возможно без использования духового шкафа, что позволяет существенно оптимизировать процесс создания десерта. Данный рецепт отличается простотой исполнения и высокой оперативностью — подготовка ингредиентов занимает не более пяти минут.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- ванилин — 1 щепотка (либо ванильный сахар — 1–2 ч. л.);
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 3–4 ст. л. (75–100 г);
- молоко — 200 мл;
- растительное масло — 2 ст. л. (20–30 г);
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки крупные — 2 шт. (350 г).
Порядок приготовления:
В глубокой емкости соедините яйцо, сахар, соль и ванилин. Тщательно взбейте массу венчиком до получения однородной консистенции.
Добавьте к яичной смеси молоко и растительное масло, после чего повторно перемешайте компоненты до полного объединения.
Просейте муку вместе с разрыхлителем непосредственно в жидкую основу. Вымешивайте тесто до исчезновения комочков, добиваясь необходимой текучей текстуры.
Подготовьте яблоки: удалите сердцевину и нарежьте плоды на фрагменты среднего размера. Очистка от кожуры остается на ваше усмотрение.
Добавьте ингредиенты в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой до получения однородной массы.
Подготовьте сковороду диаметром 22–24 см, смазав её небольшим количеством масла. Для предотвращения прилипания дно рекомендуется застелить пергаментом.
Перелейте тесто с яблоками в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поместите сковороду на плиту, накройте крышкой и установите минимальный уровень нагрева.
В процессе приготовления необходимо периодически удалять конденсат с внутренней стороны крышки кухонным полотенцем или салфеткой. Как только поверхность пирога станет матовой, аккуратно переверните его и доведите до готовности под крышкой в течение 5 минут. По завершении выложите изделие на блюдо, удалите пергамент и при желании посыпьте остывшую выпечку сахарной пудрой. Продукт готов к подаче.
Фото сгенерировано ИИ
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