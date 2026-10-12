До 5 тысяч для людей и до 30 — для бизнеса: поднимут ли штрафы за неуплату парковки в Петербурге

Сейчас за неоплату парковки в Петербурге берут 3 000 рублей.

В Петербурге готовят неприятный сюрприз для автомобилистов. Штрафы за неоплаченную парковку в центре города хотят поднять почти в два раза.

Депутаты уверены, что нынешние меры не работают. Но бизнес уже бьет тревогу: крайними могут оказаться не нарушители, а обычные пользователи.

Сколько придется платить?

Сейчас за неоплату парковки в Петербурге берут 3 000 рублей. В Законодательном собрании считают, что этого мало, пишет 78.ru. На на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры о этом высказались депутаты.

Комиссия по транспорту уже одобрила новые цифры:

Для обычных граждан штраф вырастет до 5 000 рублей .

штраф вырастет . Для юридических лиц (включая каршеринг и такси) — до 30 000 рублей.

Логика депутатов проста. Час стоянки в платной зоне стоит 100 рублей. Платный период длится с 8:00 до 20:00. Если человеку нужно бросить машину на весь день, ему выгоднее просто не платить и надеяться, что пронесет.

А если и придет штраф в 3 000 рублей — по деньгам выходит почти то же самое. Власти хотят сделать так, чтобы нарушать стало ощутимо накладно.

Беда с GPS: почему бунтует каршеринг

Против ужесточения жестко выступили сервисы аренды авто. И дело вовсе не в защите злостных нарушителей, сообщает "ДП".

Главная проблема современного Петербурга — нестабильная работа GPS. Из-за регулярных сбоев навигации геолокация «скачет».

Система парковок часто определяет автомобиль не там, где он стоит на самом деле. Машина припаркована по правилам, а камера «видит» ее на соседней улице или вообще на газоне.

В итоге каршеринговые компании ежемесячно получают сотни ошибочных штрафов на ровном месте.

Суды на конвейере

Каршеринг не может просто так платить эти штрафы — закон обязывает их оспаривать.

Только «Делимобиль» в Петербурге получает около 400 фальшивых штрафов в месяц, сообщает издание со ссылкой на слова представителя компании Ольги Саволайнен.

Компания идет в суд и доказывает свою правоту в 100% случаев. Но на юристов и бумажную волокиту уходят миллионы рублей.

Разбор даже пары сотен таких дел обходится сервису в лишние 500 тысяч рублей ежемесячно. Если штрафы для юрлиц поднимут до 30 000 рублей, финансовая нагрузка вырастет в разы. За каждую системную ошибку придется отдавать огромные ресурсы.

Чем это обернется для обычных людей?

Для горожан эта история не сулит ничего хорошего:

Подорожает каршеринг. Если компании будут нести гигантские судебные издержки, эти расходы неизбежно заложат в поминутную стоимость аренды авто. Риск для личных авто. Обычные водители точно так же страдают от кривой геолокации. Приложение для оплаты может само подставить неправильный номер парковочной зоны. Вы честно заплатите 100 рублей, но из-за сбоя системы вам все равно прилетит штраф. Только теперь не 3 000, а все 5 000 рублей.

Что дальше?

Пока законопроект прошел только профильную комиссию ЗакСа. Впереди — официальные чтения в городском парламенте.

Депутаты обещают «проработать вопрос с бизнесом», но отказываться от идеи не спешат.

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