До 5 тысяч для людей и до 30 — для бизнеса: поднимут ли штрафы за неуплату парковки в Петербурге

В Петербурге готовят неприятный сюрприз для автомобилистов. Штрафы за неоплаченную парковку в центре города хотят поднять почти в два раза.
Депутаты уверены, что нынешние меры не работают. Но бизнес уже бьет тревогу: крайними могут оказаться не нарушители, а обычные пользователи.
Сколько придется платить?
Сейчас за неоплату парковки в Петербурге берут 3 000 рублей. В Законодательном собрании считают, что этого мало, пишет 78.ru. На на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры о этом высказались депутаты.
Комиссия по транспорту уже одобрила новые цифры:
- Для обычных граждан штраф вырастет до 5 000 рублей.
- Для юридических лиц (включая каршеринг и такси) — до 30 000 рублей.
Логика депутатов проста. Час стоянки в платной зоне стоит 100 рублей. Платный период длится с 8:00 до 20:00. Если человеку нужно бросить машину на весь день, ему выгоднее просто не платить и надеяться, что пронесет.
А если и придет штраф в 3 000 рублей — по деньгам выходит почти то же самое. Власти хотят сделать так, чтобы нарушать стало ощутимо накладно.
Беда с GPS: почему бунтует каршеринг
Против ужесточения жестко выступили сервисы аренды авто. И дело вовсе не в защите злостных нарушителей, сообщает "ДП".
Главная проблема современного Петербурга — нестабильная работа GPS. Из-за регулярных сбоев навигации геолокация «скачет».
Система парковок часто определяет автомобиль не там, где он стоит на самом деле. Машина припаркована по правилам, а камера «видит» ее на соседней улице или вообще на газоне.
В итоге каршеринговые компании ежемесячно получают сотни ошибочных штрафов на ровном месте.
Суды на конвейере
Каршеринг не может просто так платить эти штрафы — закон обязывает их оспаривать.
Только «Делимобиль» в Петербурге получает около 400 фальшивых штрафов в месяц, сообщает издание со ссылкой на слова представителя компании Ольги Саволайнен.
Компания идет в суд и доказывает свою правоту в 100% случаев. Но на юристов и бумажную волокиту уходят миллионы рублей.
Разбор даже пары сотен таких дел обходится сервису в лишние 500 тысяч рублей ежемесячно. Если штрафы для юрлиц поднимут до 30 000 рублей, финансовая нагрузка вырастет в разы. За каждую системную ошибку придется отдавать огромные ресурсы.
Чем это обернется для обычных людей?
Для горожан эта история не сулит ничего хорошего:
- Подорожает каршеринг. Если компании будут нести гигантские судебные издержки, эти расходы неизбежно заложат в поминутную стоимость аренды авто.
- Риск для личных авто. Обычные водители точно так же страдают от кривой геолокации. Приложение для оплаты может само подставить неправильный номер парковочной зоны. Вы честно заплатите 100 рублей, но из-за сбоя системы вам все равно прилетит штраф. Только теперь не 3 000, а все 5 000 рублей.
Что дальше?
Пока законопроект прошел только профильную комиссию ЗакСа. Впереди — официальные чтения в городском парламенте.
Депутаты обещают «проработать вопрос с бизнесом», но отказываться от идеи не спешат.
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