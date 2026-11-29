Не мусор, а «капкан»: разрезаю бутылку пополам и добавляю 1 ложку — вредители сами ползут в западню

Слизни способны за несколько ночей уничтожить молодые всходы и испортить урожай.

Серебристые дорожки на листьях и объеденные края растений подскажут, что вредитель уже на участке. Не спешите покупать химические препараты: простую и эффективную ловушку можно собрать из обычной пластиковой бутылки. Такой способ помогает собрать часть слизней и постепенно снизить их численность.

Соберите ловушку из подручных материалов

Возьмите бутылку объёмом 1,5–2 литра. Срежьте верхнюю часть в месте сужения, переверните горлышком вниз и вставьте в нижнюю половину. Скрепите края скотчем: получится воронка, которая затруднит выход слизням. По данным ИА EAOMedia, на такую конструкцию уходит минимум времени и средств.

Подберите приманку по вкусу вредителя

Вместо пива используйте безалкогольные варианты: сладкую воду (1–2 чайные ложки сахара на небольшое количество воды), дрожжевую смесь с сахаром в тёплой воде, яблочный или виноградный сок, разведённое варенье. Эффективность приманок различается, поэтому проверяйте ловушку ежедневно и обновляйте содержимое.

Разместите конструкцию правильно

Поставьте бутылку в тени рядом с повреждёнными растениями, желательно на влажной почве. Слегка прикопайте или закрепите её, чтобы ветер не опрокинул ловушку. После дождя проверьте, не разбавилась ли приманка. Учтите: одна ловушка не избавит от всех вредителей. Уберите возле грядок доски, старые горшки и растительные остатки, где слизни прячутся днём, осматривайте посадки утром и вечером.