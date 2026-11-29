Как птицы могут предсказывать погоду

«Ласточки низко летают — к дождю», — повторяла бабушка каждое лето. Внучка кивала, но про себя думала: какая связь между птицей и циклоном? Спустя годы она решила проверить, работает ли народная примета или это просто красивая сказка из детства.

Начнём с ласточек — самого известного «синоптика»

Разобраться оказалось проще, чем предполагалось. Всё дело не в птицах, а в их меню. Перед дождём влажность воздуха растёт, и крылышки мошкары намокают — насекомые не могут подняться высоко и летают у самой земли. Ласточки, охотясь, вынужденно снижаются вслед за ними. Никакой магии — чистая биология. Кстати, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтверждал: примета действительно рабочая.

А что с воробьями и воронами?

Тут сложнее. Бабушка верила: воробьи купаются в пыли — жди дождя, вороны сели на нижние ветки — будет ветер. Учёные к таким долгосрочным прогнозам относятся скептически. Птицы, безусловно, чутки к перепадам давления и влажности, но их поведение чаще объясняется комфортом или поиском корма, а не осознанным «прогнозом».

Но есть и настоящие открытия

Например, австралийские исследователи выяснили: попугаи какаду издают особый «дождевой крик» перед сменой погоды, реагируя на падение атмосферного давления. А некоторые перелётные птицы корректируют сроки миграции, предчувствуя сезон ураганов за месяцы вперёд.

Что в итоге?

Бабушка была права в главном: птицы — отличные индикаторы. Они не читают сводки погоды, но их чувствительность к атмосфере и инстинкты позволяют людям заметить перемены. Приметы работают — просто потому, что природа едина, а не потому, что птицы волшебные. Главное — смотреть не только на небо, но и туда, где летает ужин ласточки.