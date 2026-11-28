Почему водители в РФ стали избавляться от почти новых авто с малым пробегом: есть несколько причин

Причины, по котором автовладельцы продают машины с небольшим пробегом

При поиске подержанного автомобиля можно наткнуться на многочисленные объявления о продаже машин с малым пробегом. Еще буквально год назад владелец забирал авто из салона, но теперь выставляет на продажу по весьма сниженной цене. Иногда пробег у таких машин составляет буквально несколько тысяч километров.

Причины продажи автомобилей

Поступок автомобилистов кажется странным, но ему можно найти объяснение. Чаще всего причина заключается в том, что собственник не ожидал больших затрат на авто. Особенно это актуально при сложностях с деньгами.

Есть вероятность, что новое авто продается с маленьким пробегом из-за постоянного нахождения в сервисе после аварии. Такие машины встречаются весьма часто. Их ремонтируют, приводят в полный порядок, поэтому перед покупкой следует обязательно узнать историю ДТП. Также можно обратиться к мастеру, который проверит, были ли покрашены детали.

После года пользования автомобиль может продать тот человек, который работал доставщиком или таксистом. У таких машин скручивается пробег, поэтому важно проверять и реальные цифры на одометре, сообщает njcar.ru.

Как избежать проблем

Перед покупкой подержанного авто с маленьким пробегом необходимо максимально себя обезопасить. Для этого нужно проверить детали на толщину лакокрасочного покрытия, изучить документы из сервиса, а также запросить информацию о ДТП.

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