Хотели спасти щётки ото льда, а всё испортили: чем опасны поднятые дворники зимой

Почему нельзя поднимать дворники зимой - есть причины

Зимой эксплуатировать автомобиль намного сложнее, чем летом, так как в холодное время года возникает множество дополнительных ритуалов. Водители делятся друг с другом советами, но иногда это выходит боком.

Популярные способы борьбы с обледенением стекол способны привести к ремонту или проблемам на дороге. Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов рассказал, как нельзя делать.

В чем опасность поднятых дворников

Некоторые автомобилисты оставляют стеклоочистители в вертикальном положении на ночь, так как считают, что это поможет избежать примерзания резинок к стеклам. Но эта “забота” негативно влияет на прижимной механизм.

Внутри поводка стеклоочистителя расположена пружина, от которой зависит степень прилегания щетки к стеклу. Если дворник поднять, то пружина будет находиться в натянутом состоянии. Со временем у металла снижается упругость, из-за чего дворники не смогут эффективно чистить стекло.

Почему автоматический режим может быть опасен

На многих современных авто есть датчики дождя, которые можно поставить в автоматический режим. Если система включена, то дворники могут сработать сразу после заведения авто в мороз, сообщает pravda.ru.

Из-за этого рвутся резиновые уплотнители, страдает электромотор. Лучше выключать автоматический режим, проверять положение переключателя перед запуском двигателя.

Что делать с примерзшими щетками

Если такое произошло, то нельзя отрывать щетки силой. Достаточно запустить двигатель, направить теплый воздух на лобовое стекло. При возможности используйте химическое средство “антилед”, но не пытайтесь лить горячую воду, так как это приведет к появлению трещин на лобовом стекле из-за перепада температур.

Фото: Сгенерировано ИИ

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