Не поликарбонат и не пленка: садоводы выбирают для теплиц другое покрытие — прозрачное, как стекло, и легко моется

Используем для теплицы акриловое стекло - сплошные преимущества

Дачники привыкли использовать для теплиц поликарбонат, пленку или стекло. Но есть и другой вариант, который имеет массу преимуществ. Речь идет об акриловом стекле. Оно изготавливается из полимера, при этом остается прозрачным.

Подробнее об акриловом стекле

Этот материал известен как ПММА или оргстекло. Его выпускают в виде листов, имеющих разную толщину. Акриловое стекло имеет значительную светопроницаемость, что важно при выращивании культур.

Если акрил является качественным, то он способен сохранять прозрачность на протяжении длительного времени. Из-за гладкой поверхности материал удобно протирать.

Преимущества акрилового стекла

У материала есть неоспоримые плюсы:

Прекрасно пропускает солнечный свет.

Быстро очищается от грязи.

Делает теплицу аккуратной и прочной.

Имеет разную толщину, поэтому дачник может подобрать для себя необходимый размер.

Без проблем обрабатывается.

Отличия акрилового стекла от поликарбоната

Акрил пропускает больше света, ведь его светопроницаемость достигает 92%. Сотовый поликарбонат не может похвастаться такой характеристикой.

У акрила нет внутренних пустот и каналов, в которых может скапливаться грязь и влага, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова устанавливала на даче теплицу из поликарбоната, но этот материал быстро пришел в негодность. После крупного града он получил повреждения, из-за чего пришлось все переделывать. Подходящим вариантом стал именно акрил. При мытье акрилового стекла нельзя использовать ацетон, нашатырный спирт, белизну, уайт-спирит.

Фото: Сгенерировано ИИ

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