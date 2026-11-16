Что приготовили организаторы и как устроить себе праздник в центре Петербурга

В сквере у Казанского собора снова зажгутся огни — здесь вновь заработает световой фонтан, а заодно отметят День рождения Деда Мороза. Уже в эту пятницу, 20 ноября, гостей ждёт первое в сезоне тематическое шоу: город потихоньку примеряет новогодний наряд.

Что за световой фонтан и как он устроен

Конструкция собрана из алюминиевого каркаса и светодиодных гирлянд — выглядит легко, но при этом надёжно. За магию отвечает программируемая подсветка: можно менять цвет, яркость и динамику свечения, создавая разные сценарии.

Именно эта гибкость позволяет устраивать тематические шоу каждую пятницу — не просто «горит красиво», а каждый раз немного по‑новому.

История и планы на сезон

Впервые такие инсталляции появились в декабре прошлого года — их разместили в чашах фонтанов Казанского и Нахимовского скверов. Каждую пятницу арт‑объекты становились центром световых представлений.

В этом году традицию не бросают: после показа у Казанского собора эстафету подхватит Нахимовский сквер — там фонтан зажгут в декабре.

Почему это стоит увидеть вживую

Световые шоу — простой способ поймать праздничное настроение без суеты и долгих сборов. Тёплый свет на фоне ноябрьских сумерек, лёгкий контраст с классической архитектурой и ощущение, что город готовится к Новому году, — вот ради чего сюда стоит заглянуть.

Как устроить себе уютный вечер у светового фонтана

приходите ближе к 18:00–19:00 — в это время уже темно, и световая динамика смотрится эффектнее;

наденьте шарф и перчатки: ноябрь в Петербурге ветреный, а стоять и смотреть на переливы хочется подольше;

возьмите термос с горячим чаем или какао — это добавит уюта и позволит не спешить;

захватите фотоаппарат или настройте камеру смартфона на ночной режим: кадры на фоне светящихся инсталляций получаются атмосферными.

Праздник света — это не про масштаб, а про настроение. И в этот раз оно снова будет у Казанского собора.

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