У Казанского собора в сквере вновь заработает световой фонтан
В сквере у Казанского собора снова зажгутся огни — здесь вновь заработает световой фонтан, а заодно отметят День рождения Деда Мороза. Уже в эту пятницу, 20 ноября, гостей ждёт первое в сезоне тематическое шоу: город потихоньку примеряет новогодний наряд.
Что за световой фонтан и как он устроен
Конструкция собрана из алюминиевого каркаса и светодиодных гирлянд — выглядит легко, но при этом надёжно. За магию отвечает программируемая подсветка: можно менять цвет, яркость и динамику свечения, создавая разные сценарии.
Именно эта гибкость позволяет устраивать тематические шоу каждую пятницу — не просто «горит красиво», а каждый раз немного по‑новому.
История и планы на сезон
Впервые такие инсталляции появились в декабре прошлого года — их разместили в чашах фонтанов Казанского и Нахимовского скверов. Каждую пятницу арт‑объекты становились центром световых представлений.
В этом году традицию не бросают: после показа у Казанского собора эстафету подхватит Нахимовский сквер — там фонтан зажгут в декабре.
Почему это стоит увидеть вживую
Световые шоу — простой способ поймать праздничное настроение без суеты и долгих сборов. Тёплый свет на фоне ноябрьских сумерек, лёгкий контраст с классической архитектурой и ощущение, что город готовится к Новому году, — вот ради чего сюда стоит заглянуть.
Как устроить себе уютный вечер у светового фонтана
- приходите ближе к 18:00–19:00 — в это время уже темно, и световая динамика смотрится эффектнее;
- наденьте шарф и перчатки: ноябрь в Петербурге ветреный, а стоять и смотреть на переливы хочется подольше;
- возьмите термос с горячим чаем или какао — это добавит уюта и позволит не спешить;
- захватите фотоаппарат или настройте камеру смартфона на ночной режим: кадры на фоне светящихся инсталляций получаются атмосферными.
Праздник света — это не про масштаб, а про настроение. И в этот раз оно снова будет у Казанского собора.
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