«Санька» и «Де Барао» прошлый век: в сезоне 2027 посажу другой сорт – компактный куст с медовыми плодами

Урожайный сорт российской селекции

Представляем вашему вниманию уникальный сорт томатов отечественной селекции «Нижегородский кудяблик». Этот сорт предназначен для культивирования в открытом грунте и обладает рядом существенных преимуществ.

Компактные кусты высотой до 35 сантиметров не требуют формирования.

Сорт является скороспелым: период от посева до созревания плодов составляет 70–80 дней. Томаты отличаются насыщенным оранжевым цветом, тонкой кожицей и оригинальным сладко-острым вкусом. Урожайность составляет около одного килограмма с куста, что является отличным показателем для низкорослой культуры.

Плоды универсальны в использовании: они подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования, сохраняя при этом яркость окраски и целостность оболочки в маринаде.

Фото сгенерировано ИИ

Плоды будут гигантскими и медовыми: посадите в закрытом грунте этот сорт помидоров — результат буквально ошарашит.

Вкуснее любой дыни: посадите эту тыкву на огороде, соседи умрут от зависти — крупная и медовая.