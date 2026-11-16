«Санька» и «Де Барао» прошлый век: в сезоне 2027 посажу другой сорт – компактный куст с медовыми плодами
Представляем вашему вниманию уникальный сорт томатов отечественной селекции «Нижегородский кудяблик». Этот сорт предназначен для культивирования в открытом грунте и обладает рядом существенных преимуществ.
Компактные кусты высотой до 35 сантиметров не требуют формирования.
Сорт является скороспелым: период от посева до созревания плодов составляет 70–80 дней. Томаты отличаются насыщенным оранжевым цветом, тонкой кожицей и оригинальным сладко-острым вкусом. Урожайность составляет около одного килограмма с куста, что является отличным показателем для низкорослой культуры.
Плоды универсальны в использовании: они подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования, сохраняя при этом яркость окраски и целостность оболочки в маринаде.
Фото сгенерировано ИИ
Плоды будут гигантскими и медовыми: посадите в закрытом грунте этот сорт помидоров — результат буквально ошарашит.
Вкуснее любой дыни: посадите эту тыкву на огороде, соседи умрут от зависти — крупная и медовая.