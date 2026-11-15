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Плоды будут гигантскими и медовыми: посадите в закрытом грунте этот сорт помидоров — результат буквально ошарашит

Опубликовано: 15 ноября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Плоды будут гигантскими и медовыми: посадите в закрытом грунте этот сорт помидоров — результат буквально ошарашит
Плоды будут гигантскими и медовыми: посадите в закрытом грунте этот сорт помидоров — результат буквально ошарашит
Городовой ру
Медовые на вкус и долго хранятся

Высокая урожайность в сочетании с превосходными вкусовыми характеристиками являются приоритетом для каждого дачника. Всем этим критериям в полной мере соответствует сорт томатов «Хурма», который заслуживает особого внимания.

Название сорта обусловлено внешним сходством плодов с одноименным фруктом. Разработанный российскими селекционерами 15 лет назад, этот сорт успел получить широкое признание среди профессиональных овощеводов.

Растение относится к среднерослым, достигает одного метра в высоту и требует обязательной установки опорной конструкции.

Период созревания плодов составляет 90–100 дней с момента появления всходов. Томаты характеризуются крупным размером и желтым цветом, достигая веса 500 грамм. Благодаря сочной сладкой мякоти с пикантной ноткой сорт оптимально подходит для употребления в свежем виде, в частности в качестве ингредиента для салатов.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга Сад-огород
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