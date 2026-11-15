Всего 12% петербуржцев считают скидки на «черную пятницу» честными

Кто чего ждет от ноябрьской акции и стоит ли тратить время на распродажи

«Чёрная пятница» добралась и до Петербурга, но большинство горожан встречает распродажу с подозрением: многие уверены, что «скидки» — просто маркетинговая игра. Опрос онлайн-сервиса показывает, что реальные снижения цен признают лишь единицы.

Доверие к скидкам: кто верит, а кто нет

Только 12 % экономически активных петербуржцев верят в честное снижение цен, а 68 % считают распродажу способом обмануть покупателя.

Скепсис растёт вместе с доходом: среди жителей с зарплатой от 150 тысяч рублей в скидки верят лишь 3 %. Женщины настроены доверчивее мужчин (15 % против 9 %), а среди молодёжи до 35 лет в честные акции верят 18 %.

Кто и на что готов тратить

В акции планируют участвовать 8 % горожан, а 73 % вообще не собираются ничего покупать. Средний бюджет участника — 15 тысяч рублей.

Чаще всего в списке — одежда (22 %), бытовая техника и электроника (17 %), обувь (14 %); реже — смартфоны, косметика и детские товары.

Как подходить к распродаже с умом

проверяйте историю цен заранее — так проще понять, реальна ли скидка;

составляйте список покупок заранее, чтобы не поддаться импульсу;

сравнивайте цены у разных продавцов — акционная цена не всегда самая выгодная;

не ждите чуда: если скидки кажутся искусственными, лучше подождать следующей волны акций.

Так распродажа останется способом сэкономить, а не лишиться денег на пустяки.

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