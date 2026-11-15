Всего 12% петербуржцев считают скидки на «черную пятницу» честными
«Чёрная пятница» добралась и до Петербурга, но большинство горожан встречает распродажу с подозрением: многие уверены, что «скидки» — просто маркетинговая игра. Опрос онлайн-сервиса показывает, что реальные снижения цен признают лишь единицы.
Доверие к скидкам: кто верит, а кто нет
Только 12 % экономически активных петербуржцев верят в честное снижение цен, а 68 % считают распродажу способом обмануть покупателя.
Скепсис растёт вместе с доходом: среди жителей с зарплатой от 150 тысяч рублей в скидки верят лишь 3 %. Женщины настроены доверчивее мужчин (15 % против 9 %), а среди молодёжи до 35 лет в честные акции верят 18 %.
Кто и на что готов тратить
В акции планируют участвовать 8 % горожан, а 73 % вообще не собираются ничего покупать. Средний бюджет участника — 15 тысяч рублей.
Чаще всего в списке — одежда (22 %), бытовая техника и электроника (17 %), обувь (14 %); реже — смартфоны, косметика и детские товары.
Как подходить к распродаже с умом
- проверяйте историю цен заранее — так проще понять, реальна ли скидка;
- составляйте список покупок заранее, чтобы не поддаться импульсу;
- сравнивайте цены у разных продавцов — акционная цена не всегда самая выгодная;
- не ждите чуда: если скидки кажутся искусственными, лучше подождать следующей волны акций.
Так распродажа останется способом сэкономить, а не лишиться денег на пустяки.
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