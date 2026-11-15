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Газовщики придут дважды: Минстрой меняет правила проверки плит и колонок — что ждёт собственников

Опубликовано: 15 ноября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Газовщики придут дважды: Минстрой меняет правила проверки плит и колонок — что ждёт собственников
Газовщики придут дважды: Минстрой меняет правила проверки плит и колонок — что ждёт собственников
Городовой ру
Минстрой готовит приказ о техобслуживании газового оборудования в многоквартирных домах.

Если документ примут, схема «пришли без предупреждения, потом выставили счет» перестанет работать. Новые правила касаются сроков оповещения, переноса визита и расчета стоимости.

О визите сообщат заранее

Газовщики будут обязаны предупредить жильца дважды. Первое сообщение с точными датой и временем — минимум за 20 календарных дней. Второе — минимум за 3 дня: по SMS, звонком или через ГИС ЖКХ. Такой порядок нужен, чтобы люди не пропускали проверку из-за неожиданного визита и не платили штрафы за недопуск. Служба тоже выигрывает: меньше холостых выездов.

Визит можно передвинуть — один раз

И у жильца, и у газовой службы будет право один раз изменить дату. Предупредить нужно минимум за 3 дня, а перенесенная дата не должна отстоять от обращения дальше чем на 30 дней. Правило симметричное: инициатором может выступить любая сторона.

Счет будет по региональному тарифу

Стоимость обслуживания привяжут к регулируемым ценам. Основа расчета — обслуживание каждой единицы техники: плиты, колонки, духовки. Тарифы утвердят региональные комиссии, пишет источник. Жильцы будут платить не по прайсу управляющей компании, а по установленной в регионе ставке. Задумка в том, чтобы начисления стали понятнее и споры о завышенных суммах ушли.

Дымовые и вентканалы — зона УК и ТСЖ

Содержание дымовых и вентиляционных каналов прямо закрепят за управляющими компаниями и ТСЖ. Раньше это оставалось в серой зоне: собственник думал, что отвечает УК, а УК перекладывала на жильца. Теперь обязанность прописана однозначно.

Спорный пункт — проверка тяги

Самый обсуждаемый пункт — запрет пользоваться газом при отсутствии тяги и требование проверять ее перед включением и во время работы. Эксперты указывают: в проекте не сказано, как именно собственник должен это делать и кто проконтролирует. На практике требование трудноисполнимо — не каждый жилец знает, как проверить тягу. На форумах недоумевают: «Получается, перед каждым включением плиты вызывать специалиста?» .

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга ЗаконЖКХ
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