Посадка лука под зиму в ноябре: какие сорта выбрать и как уберечь от вымерзания
Ноябрь — самое время для подзимней посадки лука: земля уже схватывается первым холодом, а садовод готовится заложить основу будущего урожая. Тут важно не промахнуться ни с сортом, ни со сроками: от этого зависит, переживёт ли зубок зиму и дружно ли взойдёт весной.
Какие сорта брать и почему
Для подзимней грядки выбирают острые и полуострые сорта — у них плотнее чешуя и больше сухих веществ, поэтому они лучше переносят морозы и меньше страдают в оттепели. Салатные, сладкие сорта лучше оставить до весны: из‑за высокого содержания воды их клетки быстрее разрушаются при промерзании.
Тут работает правило: важна не красивая этикетка, а принадлежность к группе — острый или полуострый лук почти всегда зимует надёжнее.
Когда и как сажать
Главный ориентир — не календарь, а температура: сажать нужно, когда земля на глубине 10 см держится около +5 °C, а устойчивые морозы ещё впереди. Оптимальное время — за 3–4 недели до холодов: за этот срок лук успевает нарастить корни, но не выпускает перо. Глубина посадки — 6–8 см: так зубок не выпрет из земли при вспучивании почвы.
Зачем нужна мульча и какой она должна быть
Слой мульчи в 5 см из сухого листа или торфа стабилизирует температуру в верхнем слое и не даёт земле схватиться коркой после оттепелей. Свежую траву использовать нельзя: она удерживает влагу, преет и провоцирует гниль. Весной мульчу убирают, чтобы почва быстрее прогрелась.
Практические советы, чтобы всё получилось
- выбирайте острые или полуострые сорта — они устойчивее к холоду;
- сажайте по температуре, а не по дате — ориентируйтесь на +5 °C на глубине 10 см;
- заглубляйте на 6–8 см — это защитит от выпирания при оттаивании;
- используйте сухую мульчу (лист, торф) слоем 5 см и убирайте её весной.
Так можно рассчитывать на ровные весенние всходы и хороший урожай без лишних сюрпризов.
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