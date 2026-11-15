Посадка лука под зиму в ноябре: какие сорта выбрать и как уберечь от вымерзания

Как сделать все грамотно и без лишней суеты

Ноябрь — самое время для подзимней посадки лука: земля уже схватывается первым холодом, а садовод готовится заложить основу будущего урожая. Тут важно не промахнуться ни с сортом, ни со сроками: от этого зависит, переживёт ли зубок зиму и дружно ли взойдёт весной.

Какие сорта брать и почему

Для подзимней грядки выбирают острые и полуострые сорта — у них плотнее чешуя и больше сухих веществ, поэтому они лучше переносят морозы и меньше страдают в оттепели. Салатные, сладкие сорта лучше оставить до весны: из‑за высокого содержания воды их клетки быстрее разрушаются при промерзании.

Тут работает правило: важна не красивая этикетка, а принадлежность к группе — острый или полуострый лук почти всегда зимует надёжнее.

Когда и как сажать

Главный ориентир — не календарь, а температура: сажать нужно, когда земля на глубине 10 см держится около +5 °C, а устойчивые морозы ещё впереди. Оптимальное время — за 3–4 недели до холодов: за этот срок лук успевает нарастить корни, но не выпускает перо. Глубина посадки — 6–8 см: так зубок не выпрет из земли при вспучивании почвы.

Зачем нужна мульча и какой она должна быть

Слой мульчи в 5 см из сухого листа или торфа стабилизирует температуру в верхнем слое и не даёт земле схватиться коркой после оттепелей. Свежую траву использовать нельзя: она удерживает влагу, преет и провоцирует гниль. Весной мульчу убирают, чтобы почва быстрее прогрелась.

Практические советы, чтобы всё получилось

выбирайте острые или полуострые сорта — они устойчивее к холоду;

сажайте по температуре, а не по дате — ориентируйтесь на +5 °C на глубине 10 см;

заглубляйте на 6–8 см — это защитит от выпирания при оттаивании;

используйте сухую мульчу (лист, торф) слоем 5 см и убирайте её весной.

Так можно рассчитывать на ровные весенние всходы и хороший урожай без лишних сюрпризов.

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